nekadašnji div

Vjesnik polako, ali sigurno odlazi u povijest: Nakon zastoja sada se ruši i nedjeljom

V. B.

21.06.2026 u 17:40

Rušenje Vjesnika se nastavlja i nedjeljom
Rušenje Vjesnika se nastavlja i nedjeljom Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL
Bionic
Reading

Radovi na rušenju zgrade Vjesnika traju i nedjeljon nakon što je desetak dana nastao zastoj zbog kvara na stroju koi ga ruši i nabave rezervnih djelova iz Nizozemske. Radovi se nastavljaju kontrolirano, bez rušenja cijele konstrukcije odjednom, a strojevi postupno skidaju dijelove zgrade, etažu po etažu

Vjesnik, nekad simbol izdavaštva u Jugoslaviji, trebao bi biti srušen do polovice srpnja, a što se tiče budućnosti lokacije prema riječima resornog ministra Branka Bačića država je vlasnik 64 posto kompleksa i spremna je otkupiti i preostale suvlasničke udjele nakon procjene vrijednosti nekretnine.

Rušenje Vjesnika se nastavlja i u nedjelju Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/ Pixsell

'Spremni smo u cijelosti otkupiti taj kompleks i na tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih institucija', kazao je Bačić prije nekoliko dana najvivši provedbu arhitektonskog natječaja za uređenje prostora na jednom od najfrekventnijih gradskih raskrižja, na spoju Savske ceste, Slavonske avenije i Zagrebačke avenije.

Rušenje Vjesnika se nastavlja i nedjeljom
  • Rušenje Vjesnika se nastavlja i nedjeljom
  • Rušenje Vjesnika se nastavlja i nedjeljom
  • Rušenje Vjesnika se nastavlja i nedjeljom
  • Rušenje Vjesnika se nastavlja i nedjeljom
  • Rušenje Vjesnika se nastavlja i nedjeljom
    +30
Rušenje Vjesnika se nastavlja i u nedjelju Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
alkohol i brzina

alkohol i brzina

Stravična nesreća u susjedstvu:Troje mladih poginulo, šestero ozlijeđeno nakon što su autom sletjeli u kanal
POLITIČKO UPLITANJE

POLITIČKO UPLITANJE

Tisuće prosvjedovalo u Pragu: 'Mediji ne pripadaju politici'
NAPETA DIPLOMACIJA

NAPETA DIPLOMACIJA

Kinezi prodali rakete Srbiji, Europa im uvela carine: Kakva je budućnost odnosa EU-a i Kine?

najpopularnije

Još vijesti