Vjesnik polako, ali sigurno odlazi u povijest: Nakon zastoja sada se ruši i nedjeljom

Radovi na rušenju zgrade Vjesnika traju i nedjeljon nakon što je desetak dana nastao zastoj zbog kvara na stroju koi ga ruši i nabave rezervnih djelova iz Nizozemske. Radovi se nastavljaju kontrolirano, bez rušenja cijele konstrukcije odjednom, a strojevi postupno skidaju dijelove zgrade, etažu po etažu

Vjesnik, nekad simbol izdavaštva u Jugoslaviji, trebao bi biti srušen do polovice srpnja, a što se tiče budućnosti lokacije prema riječima resornog ministra Branka Bačića država je vlasnik 64 posto kompleksa i spremna je otkupiti i preostale suvlasničke udjele nakon procjene vrijednosti nekretnine.

Rušenje Vjesnika se nastavlja i u nedjelju Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/ Pixsell

'Spremni smo u cijelosti otkupiti taj kompleks i na tom prostoru izgraditi nove prostore za rad državnih tijela, prije svega ministarstava i drugih državnih institucija', kazao je Bačić prije nekoliko dana najvivši provedbu arhitektonskog natječaja za uređenje prostora na jednom od najfrekventnijih gradskih raskrižja, na spoju Savske ceste, Slavonske avenije i Zagrebačke avenije.