Talijani razbjesnili Španjolce: Sad će morati čekati na granici

Odgovor je to na talijansko uvođenje provjera putnika koji dolaze iz Španjolske pomorskim i zračnim putem u tu zemlju.

Iako je Španjolska uputila Italiji poziv da ukine kontrole, ta je zemlja odlučila nastaviti s njima do 15. kolovoza, odnosno dok ne budu sigurni da 'nema sigurnosnih ili terorističkih rizika, niti novog vala migracija'.

Kako su naglasili iz španjolske vlade, prenosi RTE Espana, granične kontrole primjenjivat će se od ponoći u subotu, 8. kolovoza, a sastojat će se od provjere identiteta odnosno putovnice i državljanstva putnika, a u slučaju državljana trećih država i vize ili boravišne dozvole.