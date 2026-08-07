Talijani razbjesnili Španjolce: Sad će morati čekati na granici

Španjolska vlada odlučila je 'privremeno ponovno uvesti kontrole na unutarnjim granicama', objavili su španjolski mediji
Odgovor je to na talijansko uvođenje provjera putnika koji dolaze iz Španjolske pomorskim i zračnim putem u tu zemlju.
Iako je Španjolska uputila Italiji poziv da ukine kontrole, ta je zemlja odlučila nastaviti s njima do 15. kolovoza, odnosno dok ne budu sigurni da 'nema sigurnosnih ili terorističkih rizika, niti novog vala migracija'.
Kako su naglasili iz španjolske vlade, prenosi RTE Espana, granične kontrole primjenjivat će se od ponoći u subotu, 8. kolovoza, a sastojat će se od provjere identiteta odnosno putovnice i državljanstva putnika, a u slučaju državljana trećih država i vize ili boravišne dozvole.
Novi režim provjera vrijedit će do ponoći 7. rujna. Osim ako, ističu, promjena okolnosti koje su motivirale njihovo donošenje ne potaknu izmjenu.
Španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares, u razgovoru s medijima, nazvao je odluku Rima 'nepravednom i neopravdanom'. Prema ministrovim riječima, ova mjera 'usmjerena je na i napada dostojanstvo španjolskog naroda, ali i jedinstvo Europe', čak je opisana kao 'torpedo ispod vodene linije europskog jedinstva'.
Inzistirao je da nema razloga za uvođenje ovih mjera, jer su sekundarni migracijski tokovi iz Španjolske u Italiju - praktički nula.
'Vjerujemo da će prevladati europeizam, zdrav razum i dobra vjera', stoji u službenoj izjavi španjolske vlade, dok je Albares iz Kolumbije ponovio da je cilj riješiti krizu 'diplomatskim sredstvima', ali uz održavanje 'čvrste obrane dostojanstva naših građana'.