Trump ima probleme nakon skupe obnove: Svemu su mu krivi - vandali

Trump je rekao na svojoj platformi Truth Social da su "užasni vandali izlili korozivne i destruktivne kemikalije u bazen", sugerirajući da je to uzrokovalo ljuštenje materijala.

Problem je izišao na vidjelo u petak, a tiče se plave boje koja je nanesena na dno bazena, prema medijskim napisima. Još se ne zna što je točno uzrokovalo problem.