REFLEKTIRAJUĆI BAZEN

Trump ima probleme nakon skupe obnove: Svemu su mu krivi - vandali

I.K./Hina

21.06.2026 u 19:00

Reflektirajući bazen u Washingtonu
Reflektirajući bazen u Washingtonu Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER
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Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je ponovno izjavio da su "vandali" odgovorni za oštećenje znamenitog Reflektirajućeg bazena u Washingtonu, čiji se materijal počeo guliti s poda samo nekoliko dana nakon završetka multimilijunske obnove koju je naredio Trump.

Trump je rekao na svojoj platformi Truth Social da su "užasni vandali izlili korozivne i destruktivne kemikalije u bazen", sugerirajući da je to uzrokovalo ljuštenje materijala.

Problem je izišao na vidjelo u petak, a tiče se plave boje koja je nanesena na dno bazena, prema medijskim napisima. Još se ne zna što je točno uzrokovalo problem.

Uklanjanje algi iz reflektirajućeg bazena, Washington
Uklanjanje algi iz reflektirajućeg bazena, Washington Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER

Reflektirajući bazen jedna je od najpoznatijih znamenitosti u Washingtonu. Oko 600 metara dugačak bazen proteže se između Spomenika Lincolnu i Spomenika Washingtonu, te je poslužio kao kulisa za legendarni govor Martina Luthera Kinga Jr.-a "Sanjao sam san" 1963.

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Trump je nedavno naredio da se ova znamenitost obnovi po cijeni od 14.2 milijuna dolara. U sklopu projekta, pod je premazan tamnoplavim slojem koji je Trump opisao kao "plavu boje američke zastave".

Redizajn je već naletio na poteškoće kad su velike alge vodu obojile u zeleno. Zaposlenici parka dodali su vodikov peroksid u vodu kako bi suzbili algu.

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