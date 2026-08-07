panika u njemačkoj

Rusi komentirali dron s eksplozivom u Leipzigu: 'Ovo samo služi interesima Kijeva'

M.Či.

07.08.2026 u 22:41

Zračna luka Leipzig/Halle
Zračna luka Leipzig/Halle Izvor: Profimedia / Autor: AFP
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Rusko veleposlanstvo u Berlinu oglasilo se o incidentu s dronom natovarenim eksplozivom na aerodromu Leipzig-Halle u Njemačkoj

Podsjetimo, naprava je pronađena u blizini ukrajinskog teretnog zrakoplova u srijedu, 5. kolovoza, što je potaknulo njemačku preispitivanje nacionalne sigurnosti. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt u petak je upozorio na 'novu razinu opasnosti' te istaknuo kako će Njemačka ovaj incident tretirati kao 'hibridnu prijetnju'.

Rusko veleposlanstvo u Berlinu, na svojim je internetskim stranicama objavilo da 'incident služi samo interesima Kijeva i militarističkog krila europskog političkog estabilšmenta'.

'Glavna opasnost s kojom se Njemačka danas suočava nisu navodni 'hibridni napadi' iz Moskve, koji ne postoje, već političari koji s entuzijazmom razvijaju scenarije za neizbježan rat s Rusijom', objavili su iz veleposlanstva i na društvenim mrežama.

Podsjetimo, dron napunjen eksplozivom, pronađen je u zračnoj luci Leipzig-Halle, strateški važnoj zračnoj luci kojom se koriste ukrajinski i NATO-ovi zrakoplovi, a u kojoj se nalazi i veliko logističko središte DHL-a.

NATO je potvrdio incident, a prema sigurnosnim izvorima, dron je bio opremljen eksplozivima i detonatorom i bio je vrlo blizu ukrajinskog teretnog zrakoplova Antonov.

Njemački kancelar Friedrich Merz sazvao je u petak sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost kako bi se pozabavio incidentom, koji je ponovno potaknuo zabrinutost u Njemačkoj zbog nedostataka u zaštiti kritične infrastrukture.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
premlaćivanja i pucnjave

premlaćivanja i pucnjave

Sudac Pejin je samo jedan u nizu: Vlada li nogometni rat na ulicama Osijeka?
prvi službeni posjet

prvi službeni posjet

Vučić odveo Zelenskog na večeru: 'Prilika da otvorimo neke teme'
otpad u gospiću

otpad u gospiću

Milinović zaprijetio: Ako nadležni ne reagiraju, dolazimo u Zagreb

najpopularnije

Još vijesti