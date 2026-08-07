Podsjetimo, naprava je pronađena u blizini ukrajinskog teretnog zrakoplova u srijedu, 5. kolovoza, što je potaknulo njemačku preispitivanje nacionalne sigurnosti. Njemački ministar unutarnjih poslova Alexander Dobrindt u petak je upozorio na 'novu razinu opasnosti' te istaknuo kako će Njemačka ovaj incident tretirati kao 'hibridnu prijetnju'.

Rusko veleposlanstvo u Berlinu, na svojim je internetskim stranicama objavilo da 'incident služi samo interesima Kijeva i militarističkog krila europskog političkog estabilšmenta'.

'Glavna opasnost s kojom se Njemačka danas suočava nisu navodni 'hibridni napadi' iz Moskve, koji ne postoje, već političari koji s entuzijazmom razvijaju scenarije za neizbježan rat s Rusijom', objavili su iz veleposlanstva i na društvenim mrežama.