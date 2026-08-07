Zelenski stigao u posjet Srbiji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u svoj prvi službeni posjet Srbiji
Odmah po slijetanju u Beograd, Zelenskog je dočekala ministrica energetike Dubravka Đedović Handanović, koja mu je poželjela dobrodošlicu.
Zelenski bi se sutra trebao sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom.
'U Srbiju sam stigao sa svojim timom. Za danas i sutra predviđeni su važni razgovori - s predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom. Razgovarat ćemo o proširenju gospodarskih veza između naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima i sigurnosnim pitanjima. Ukrajina je uvijek spremna na konstruktivnu suradnju, na obostranu korist i na temelju međusobnog poštovanja', objavio je Zelenski na platformi X.