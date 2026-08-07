prvi službeni posjet

Zelenski stigao u posjet Srbiji

M.Či.

07.08.2026 u 19:08

Volodimir Zelenski u Beogradu
Volodimir Zelenski u Beogradu Izvor: Volodimir Zelenski/X / Autor: Volodimir Zelenski/X
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u svoj prvi službeni posjet Srbiji

Odmah po slijetanju u Beograd, Zelenskog je dočekala ministrica energetike Dubravka Đedović Handanović, koja mu je poželjela dobrodošlicu.

Zelenski bi se sutra trebao sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom.

vezane vijesti

'U Srbiju sam stigao sa svojim timom. Za danas i sutra predviđeni su važni razgovori - s predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom. Razgovarat ćemo o proširenju gospodarskih veza između naših zemalja, odnosima s Europskom unijom, drugim područjima koja mogu koristiti našim narodima i sigurnosnim pitanjima. Ukrajina je uvijek spremna na konstruktivnu suradnju, na obostranu korist i na temelju međusobnog poštovanja', objavio je Zelenski na platformi X.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
premlaćivanja i pucnjave

premlaćivanja i pucnjave

Sudac Pejin je samo jedan u nizu: Vlada li nogometni rat na ulicama Osijeka?
prvi službeni posjet

prvi službeni posjet

Vučić odveo Zelenskog na večeru: 'Prilika da otvorimo neke teme'
otpad u gospiću

otpad u gospiću

Milinović zaprijetio: Ako nadležni ne reagiraju, dolazimo u Zagreb

najpopularnije

Još vijesti