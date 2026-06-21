SAD i Iran poremetili zračni promet u Zürichu: Odluku donijeli u zadnji čas

Do problema je došlo iznad Buergenstocka, švicarskoga planinskog ljetovališta gdje se održavaju pregovori, zbog uključenja ograničene zone letenja u sustav radarskog prikaza, priopćila je švicarska kontrola zračnog prometa Skyguide.

Odluka o zoni donesena je u zadnji trenutak s obzirom na to da ni odluka o održavanju posljednjeg kruga pregovora nije donesena sve do subote.

Operacije su se nakon toga ponovno uspostavile, izvješćuje Skyguide. "Sustavi funkcioniraju glatko, a sigurnost je zajamčena u svakom trenutku", stoji u objavi.