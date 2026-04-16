Znanstvenici u šoku nakon krađe virusa iz laboratorija: 'Neopisivo, zbunjeni smo'

Vijest o krađi uzoraka virusa iz laboratorija velike razine sigurnosti u Brazilu izazvala je veliku pozornost znanstvene zajednice. Iako su uzorci brzo pronađeni, ključna pitanja, osobito ona o motivima i sigurnosnim propustima, i dalje su bez odgovora

Brazilska savezna policija krajem prošlog mjeseca uhitila je istraživačicu Soledad Palametu Miller, virologinju na Državnom sveučilištu u Campinasu (Unicamp), zbog sumnje da je iz laboratorija iznijela virusne uzorke. Puštena je uz jamčevinu 24. ožujka i suočava se s optužbama, uključujući krađu, prenosi magazin Nature. Nestali uzorci, među kojima su, prema emisiji 'Fantástico', bili virusi čikungunje, denge i Epstein-Barrov virus, pronađeni su na drugim lokacijama u kampusu. Nacionalna agencija za zdravstveni nadzor (Anvisa) objavila je da analizirani uzorci ne predstavljaju rizik za zdravlje ljudi.

'Ovo je nezamislivo' Unatoč brzom raspletu, slučaj je uznemirio brazilsku virološku zajednicu, osobito jer se dogodio u laboratoriju razine biosigurnosti 3 (BSL-3). 'Zajednica je zbunjena', kaže virolog Paulo Sanches sa Sveučilišta São Paula. 'Iz laboratorija ove razine biosigurnosti nijedan se uzorak ne može iznijeti bez odobrenja.' Afera je nastala u trenutku u kojem Brazil planira izgradnju prvog laboratorija najviše razine sigurnosti (BSL-4) u blizini Unicampa.

Sumnjivo ponašanje i policijska istraga Nestanak uzoraka primijećen je u veljači, a prema navodima emisije 'Fantástico', sigurnosne kamere zabilježile su Michaela Edwarda Millera, doktoranda u laboratoriju, kako odlazi u neuobičajeno vrijeme, 'kasno noću ili vrlo rano ujutro, uvijek noseći nešto'. Nakon prijave zaposlenika policija je 21. ožujka pretražila prostorije sveučilišta i pronašla uzorke, uključujući one u laboratoriju Prehrambeno-tehnološkog fakulteta, gdje je radila Soledad Palameta Miller. Uhićena je dva dana kasnije zbog sumnje da je pokušala ukloniti dokaze, a njezin suprug zasad nije optužen. 'Budući da je materijal pronađen na fakultetu na kojem je osumnjičena radila, ona snosi odgovornost', izjavio je voditelj savezne policije u Campinasu, André Ribeiro. 'Je li joj netko pomagao, pokazat će istraga.'