Interpol nakon 20 godina riješio slučaj žene pronađene u spremniku za kišnicu

Francuske vlasti riješile su jedan od dugogodišnjih neriješenih slučajeva. Žena čije je tijelo prije 20 godina pronađeno u spremniku za kišnicu identificirana je kao Hakima Boukerouis.

Istragu vodi Odjel kriminalističke žandarmerije iz Metza, koji je potvrdio i uhićenje osumnjičenika povezanog s njezinom smrću. Slučaj je dio međunarodne kampanje Identify Me, koju koordinira INTERPOL u suradnji sa šest europskih zemalja, s ciljem identifikacije 47 žena pronađenih diljem Europe proteklih desetljeća. Slučaj poznat kao ‘žena s Richmond zubnom krunicom’ datira iz 7. siječnja 2005., kada je u selu Saint-Quirin pronađeno unakaženo tijelo žene skriveno u spremniku za kišnicu. Bila je omotana crnim vrećama za smeće, vezanima užadima, a pretpostavlja se da je ubijena između rujna i listopada 2004.

Identitet bio nepoznat punih 20 godina Njezin identitet ostao je nepoznat punih 20 godina, sve dok nije ostvaren ključni pomak zahvaljujući obiteljskoj DNK analizi. Ovo je prvo uhićenje povezano s kampanjom Identify Me, a zbog trajanja istrage zasad se ne otkriva više detalja. Glavni tajnik Valdecy Urquiza istaknuo je: ‘Ova identifikacija pokazuje koliko je važno nastaviti istraživati neriješene slučajeve. Napori francuskih vlasti doveli su do identifikacije žrtve ubojstva čiji je slučaj godinama bio otvoren. Ovakav napredak pokazuje stvarni učinak korištenja dostupnih alata za identifikaciju.’