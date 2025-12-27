NOVI TRENDOVI

Odzvonilo je malim torbama: Na scenu sad stupaju modeli većih dimenzija

E. Katana

27.12.2025 u 18:03

Minijaturne torbe više nisu toliko in
Minijaturne torbe više nisu toliko in Izvor: Profimedia / Autor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Donedavno smo svi nosile minijaturne torbice u koje je jedva išta stalo. Slažemo se da su neodoljive, ali jesu li jednako praktične? Apsolutno ne!

Modni trendovi ciklički se smjenjuju velikom brzinom pa nije nikakvo iznenađenje kako je došlo i do velike promjene i po pitanju modnih dodataka.

vezane vijesti

Nakon vladavine malih torbi koje su donedavno dominirale modnom scenom modni svijet sada žudi za drugom krajnošću: velikim torbama.

Izvor: EPA / Autor: EPA

Upravo su ovakvi modeli najvažniji trend kad se radi o izboru modnih dodataka u idućoj godini.

Mnoge će se zaljubljenice u modu iskreno poveseliti povratku velikih torbi zbog njihove praktične strane jer u njih doista stane sve neophodno za dan od laptopa i dokumenata do kozmetike, kišobrana i boce vode, čineći ih idealnima za aktivne žene s brojnim poslovnim i privatnim obvezama.​

Također, omogućavaju bolju organizaciju s više pretinaca i džepova, sprječavajući nepreglednost, a široki remeni osiguravaju udobno nošenje čak i kad su pune.​

Chic dodatak

Uklapaju se u svaki look, a uvijek je dobro odabrati modele koji su načinjeni od kvalitetnijih, izdržljivijih materijala.

Iako će se velika većina odlučiti za klasične varijante u boji devine dlake, crnoj ili bež, aktualni trendovi dopuštaju i zanimljive iskorake i u odvažnijim opcijama poput npr. boje burgundca, bijele, zelene ili sveprisutnih animal uzoraka...

Bash
  • &Other Stories
  • Coach
  • Tous
  • Weekend Max Mara
XXL torbe Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Baš kako diktiraju trendovi za iduću godinu, velike torbe posve odgovaraju užurbanoj svakodnevici te su idealne i za nošenje svih neophodnih stvari poput laptopa, slušalica, kozmetičke torbice...

Treba spomenuti i kako XL siluete daju dodatnu cool vibru jer velike torbe automatski izgledaju ležerno, cool i vrlo samouvjereno.

Velika torba može postati upečatljiv i siguran statement komad koji podiže baš svaki look primjerice u kombinaciji s dugim vunenim kaputom u crnoj ili tamnosmeđoj boji i visokim kožnim čizmama.

Dodajte ovom stajlingu široki pleteni šal i cool kapu i stvorili ste savršeni zimski look koji još možete dodatno upotpuniti nakitom i sunčanim naočalama i voilà: vaš chic zimski look za privlačenje svih pogleda je tu.

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NOVI TRENDOVI

NOVI TRENDOVI

Odzvonilo je malim torbama: Na scenu sad stupaju modeli većih dimenzija
ČEST PROBLEM

ČEST PROBLEM

Ovo su pravi razlozi zašto se mnogi bude u 3 ujutro i kasnije ne mogu zaspati
DOBITAN ODABIR

DOBITAN ODABIR

Elegantne, ugodne i vječno chic: Cipele s ovim detaljem viđat ćemo posvuda

najpopularnije

Još vijesti