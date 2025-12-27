Odzvonilo je malim torbama: Na scenu sad stupaju modeli većih dimenzija

Modni trendovi ciklički se smjenjuju velikom brzinom pa nije nikakvo iznenađenje kako je došlo i do velike promjene i po pitanju modnih dodataka.

Nakon vladavine malih torbi koje su donedavno dominirale modnom scenom modni svijet sada žudi za drugom krajnošću: velikim torbama .

Upravo su ovakvi modeli najvažniji trend kad se radi o izboru modnih dodataka u idućoj godini.

Mnoge će se zaljubljenice u modu iskreno poveseliti povratku velikih torbi zbog njihove praktične strane jer u njih doista stane sve neophodno za dan od laptopa i dokumenata do kozmetike, kišobrana i boce vode, čineći ih idealnima za aktivne žene s brojnim poslovnim i privatnim obvezama.​

Također, omogućavaju bolju organizaciju s više pretinaca i džepova, sprječavajući nepreglednost, a široki remeni osiguravaju udobno nošenje čak i kad su pune.​

Chic dodatak

Uklapaju se u svaki look, a uvijek je dobro odabrati modele koji su načinjeni od kvalitetnijih, izdržljivijih materijala.

Iako će se velika većina odlučiti za klasične varijante u boji devine dlake, crnoj ili bež, aktualni trendovi dopuštaju i zanimljive iskorake i u odvažnijim opcijama poput npr. boje burgundca, bijele, zelene ili sveprisutnih animal uzoraka...