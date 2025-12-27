Narančasto upozorenje za tri regije: Pogledajte kakvo će vrijeme biti u nedjelju

Na Jadranu i uz njega sunčano. U unutrašnjosti će se mjestimični niski oblaci i magla popodne razilaziti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita sredinom dana i olujna, vrijeme je kakvo u nedjelju prognozira Državni hidrometeorološki zavod .

Najniža jutarnja temperatura zraka od -3 do 1, na Jadranu uglavnom od 3 do 8 °C. Najviša dnevna između 2 i 7, na moru te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom od 11 do 16 °C.

Ponedjeljak će biti sunčan, u kopnenim krajevima ponegdje uz kratkotrajnu jutarnju maglu, koje u utorak može biti gdjegod na moru. U utorak oblačnije, na Jadranu uz mogućnost za lokalno malo kiše. U srijedu većinom sunčano, no u drugom dijelu dana sa sjevera porast naoblake, a prema noći raste vjerojatnost za slabu oborinu, uglavnom snijeg. Vjetar slab od utorka i umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni, a u srijedu nakratko jugozapadni.

Na moru će umjeren sjeverozapadnjak u utorak okrenuti na umjerenu do jaku buru, na udare mjestimice i olujnu. Jutra na kopnu hladna, dnevna temperatura bez veće promjene. Na moru sve hladnije.