Thompsonov menadžer: Ne znam što se ovdje događa

Na subotnji koncert publika je stigla iz svih krajeva Hrvatske, a prodano je više od 18.600 ulaznica. O koncertu je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao s Thompsonovim menadžerom Zdravkom Barišićem.

Policija je najavila da će koncert snimati, a upitan hoće li apelirati na publiku kako ne bi bilo zabranjene ikonografije , Barišić je ustvrdio kako za to nema potrebe. 'Na dosad desetak održanih koncerata toga nije bilo pa prema tome nema ni potrebe za apelom. Policija neka radi svoj posao', poručio je.

Grad Zagreb je odlučio da u slučaju izvikivanja pokliča 'Za dom spremni', koji je dio Thompsonove pjesme Bojna Čavoglave, drugog koncerta neće biti. Ipak, Barišić je potvrdio da će se pjesma vjerojatno svejedno izvoditi.

'Vodstvo Grada Zagreba, uz gradonačelnika Tomislava Tomaševića, neka je čudna svita. Imamo koncerte u Poreču, Rijeci, Varaždinu, a imali smo i u Osijeku te Splitu. Ne znam što se ovdje događa te zašto je ideologija toliko jaka da tjera Tomaševića na ove poteze koje čini nepotrebno, nekorektno i protuzakonito', ustvrdio je Barišić.

Na pitanje postoji li strah da će ih Tomašević prijaviti, Barišić je odgovorio da ne zna za što bi ih prijavio. 'Tomašević radi ono što misli da je dobro, a ja mu kažem da mislim da je to krivo. Mi ćemo nastaviti svoj put dalje, a naravno da ćemo poduzeti i sva pravna sredstva po tom pitanju', rekao je.