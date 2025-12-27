Zelenski uoči važnog sastanka: Ništa nećemo pravno priznati

Prije toga u Kanadi će se Zelenski sastati s premijerom Carneyjem. U planu je virtualni sastanak s europskim čelnicima.

'Važno je da neriješena pitanja svedemo na minimum. Postavili smo jasne crvene linije za Ukrajinu i njezin narod. Upoznati smo s prijedlozima američke strane, radi se o kompromisima. S druge pak strane, naš neprijatelj ima svoje ciljeve, toga smo također svjesni. Riječ je o osjetljivim pitanjima: teritoriju, nuklearnoj elektrani Zaporižje. Znate moj stav - nećemo ništa pravno priznati', poručio je Zelenski uoči odlaska, prenosi HRT.