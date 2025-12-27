Okončani žestoki granični sukobi: Obje strane se slažu

Kambodžansko ministarstvo nacionalne obrane nije izvijestilo ni o kakvim sukobima nakon, kako je navelo, tajlandskog zračnog napada rano u subotu prije objave prekida vatre.

'Zasad nema izvješća o pucnjavi', izvijestio je.

Primirje se održava, rekao je za Reuters glasnogovornik tajlandskog ministarstva obrane, kontraadmiral Surasant Kongsiri , nakon što je u podne stupilo na snagu.

Sporazum, koji su potpisali tajlandski ministar obrane Natthaphon Narkphanit i njegov kambodžanski kolega Tea Seiha, okončao je 20 dana borbi u kojima je poginula najmanje 101 osoba i raseljeno više od pola milijuna ljudi.

'Obje strane slažu se zadržati trenutni raspored trupa bez daljnjeg kretanja', rekli su ministri u zajedničkoj izjavi o primirju.

Sukob je uključivao borbene letove, razmjenu raketne vatre i topničku baražnu vatru, a ponovno je izbio početkom ovog mjeseca nakon prekida primirja u kojem su posredovali američki predsjednik Donald Trump i malezijski premijer Anwar Ibrahim.

'Svako pojačanje povećalo bi napetosti i negativno utjecalo na dugoročne napore za rješavanje situacije', navodi se u izjavi koju je Kambodža objavila na društvenim mrežama.

Napetosti između dvaju susjeda kulminirale su u srpnju, kada su se sukobljavali pet dana duž nekih dijelova granice, pri čemu je najmanje 48 ljudi poginulo, a 300.000 bilo raseljeno.

Primirje je prekinuto početkom prosinca, a svaka strana optužila je drugu za poteze koji su doveli do ponovnog sukoba.

Subotnji sporazum neće utjecati ni na kakve aktivnosti razgraničenja granica koje su u tijeku između dviju zemalja, prepuštajući zadatak rješavanja spornih područja duž granice postojećim bilateralnim mehanizmima.