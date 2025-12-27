kambodža i tajland

Okončani žestoki granični sukobi: Obje strane se slažu

Bi. S. / Hina

27.12.2025 u 15:32

Tajlandski vojnik
Tajlandski vojnik Izvor: EPA / Autor: RUNGROJ YONGRIT
Bionic
Reading

Tajland i Kambodža okončali su u subotu višetjedne žestoke granične sukobe drugim prekidom vatre u posljednjih nekoliko mjeseci

Primirje se održava, rekao je za Reuters glasnogovornik tajlandskog ministarstva obrane, kontraadmiral Surasant Kongsiri, nakon što je u podne stupilo na snagu.

'Zasad nema izvješća o pucnjavi', izvijestio je.

Kambodžansko ministarstvo nacionalne obrane nije izvijestilo ni o kakvim sukobima nakon, kako je navelo, tajlandskog zračnog napada rano u subotu prije objave prekida vatre.

vezane vijesti

Sporazum, koji su potpisali tajlandski ministar obrane Natthaphon Narkphanit i njegov kambodžanski kolega Tea Seiha, okončao je 20 dana borbi u kojima je poginula najmanje 101 osoba i raseljeno više od pola milijuna ljudi.

'Obje strane slažu se zadržati trenutni raspored trupa bez daljnjeg kretanja', rekli su ministri u zajedničkoj izjavi o primirju.

Sukob je uključivao borbene letove, razmjenu raketne vatre i topničku baražnu vatru, a ponovno je izbio početkom ovog mjeseca nakon prekida primirja u kojem su posredovali američki predsjednik Donald Trump i malezijski premijer Anwar Ibrahim.

'Svako pojačanje povećalo bi napetosti i negativno utjecalo na dugoročne napore za rješavanje situacije', navodi se u izjavi koju je Kambodža objavila na društvenim mrežama.

Napetosti između dvaju susjeda kulminirale su u srpnju, kada su se sukobljavali pet dana duž nekih dijelova granice, pri čemu je najmanje 48 ljudi poginulo, a 300.000 bilo raseljeno.

Primirje je prekinuto početkom prosinca, a svaka strana optužila je drugu za poteze koji su doveli do ponovnog sukoba.

Subotnji sporazum neće utjecati ni na kakve aktivnosti razgraničenja granica koje su u tijeku između dviju zemalja, prepuštajući zadatak rješavanja spornih područja duž granice postojećim bilateralnim mehanizmima.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
anketa pokazala

anketa pokazala

Srbija u Europskoj uniji: Evo tko se najviše protivi
oglasio se

oglasio se

Zelenski uoči važnog sastanka: Ništa nećemo pravno priznati
kambodža i tajland

kambodža i tajland

Okončani žestoki granični sukobi: Obje strane se slažu

najpopularnije

Još vijesti