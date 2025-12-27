Polomljeni kablovi ostavili ih bez struje, oglasili se iz HEP-a

Kako javlja radio Samobor, iz HEP-a su javili da i dalje rade sve kako bi što prije struja došla u svaki dom te mole za strpljenje i razumijevanje. Nastojat će danas tijekom dana riješiti sve probleme koji su nastali zbog polomljenih kablova.

Podsjetimo, ista nevolja snašla je i mještane naselja Ivanečka Željeznica u Varaždinskoj županiji koji su od Badnjaka su bez električne energije.

'Sve iz frižidera se kvari, a nitko ništa ne poduzima. Mi koji imamo centralno smrzavamo se, škrinje smrde, u lokalnoj birtiji punimo telefone da bar imamo komunikaciju. Iako su jučer obećali da će biti u roku dva sata, struje nema četvrti dan... Bit ćemo valjda do Nove godine bez struje', rekao je jedan stanovnik Ivanečke Željeznice za Dnevnik.hr.

Zbog teško dostupnog terena poporavak je potrajao, no struja je došla kasnije tijekom dana.