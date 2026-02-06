Šušnjar o sudbini Gredelja: 'To mi djeluje kao na placu'

To mi djeluje kao da smo na placu ili kao neki kviz gdje netko zaželi - 'Neka država da 100 milijuna pa ćemo mi...' Ne ide to baš tako. Mi smo tržišna ekonomija, postoje pravila poslovanja, postoji javna nabava koja treba biti napravljena. Postoje potrebe onih koji koriste usluge Gredelja pa ako ih oni imaju, ukoliko su u sustavu državnih kompanija, mora se provesti javna nabava, cijena, tenderi...

Ministre, Gredelj je u problemu. Vidjeli smo izjavu suvlasnika koji kaže da se Gredelj ne gasi ako država stavi 100 milijuna eura za putnički program...

O sudbini Gredelja i njegovih 300 radnika Dajana Šošić razgovarala je u studiju RTL-a Danas s ministrom gospodarstva Antom Šušnjarom.

Jeste predstavnike vlasnika pozvali u ministarstvo?

Mi aktivno pratimo situaciju oko Gredelja. Gredelj je važna kompanija u našem gospodarskom ekosustavu, a ja bih rekao i šire zato što je Gredelj jedina kompanija u ovom dijelu Europe koja je sposobna napraviti lokomotivu.

Je li dogovoren sastanak idući tjedan?

Nije još dogovoreno, ali mi ih planiramo zvati sljedeći tjedan kako bi vidjeli koje su njihove namjere. Ipak je to privatna kompanija i mi tu nemamo utjecaja.

Ima li država interesa da se uključi u rješavanje ovog problema?

Država ima interes za svaku kompaniju koja stvara novu vrijednost i mi smo tu dužni brinuti i o privatnim i o javnom kompanijama.

Sudbina radnika je neizvjesna...

Sudbina radnika je neizvjesna. Ja čak mislim da i nije neizvjesna. Postoje i procedure u ovakvim slučajevima. Postoji proces zbrinjavanja koji su oni pokrenuli. Samo se nadam da će ispoštovati sve zakonske obaveze koje imaju prema radnicima. Mi trebamo takve radnike. Imamo i druge kompanije koje trebaju stručna znanja koja imaju radnici Gredelja.

Što je po vama u pozadini ove priče o gašenju proizvodnje? Je li to možda situacija na tržištu kako tvrdi vlasnik ili je možda u pitanju atraktivno zemljište?

Ja nisam radio istraživanje tržišta vezano za poslove kojima se trenutačno bavi Gredelj, ali to može biti odluka vlasnika. Vidjeli ste da on ima još neke kompanije u okruženju koji se bave tim poslom. Ali, ne sumnjam ako njima bude opcija da izađu iz Gredelja da će se naći kupca koji će nastaviti ovaj posao koji vjerujem da je danas potreban i atraktivan.