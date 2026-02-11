krešimir macan analizira

Milanović kao premijer? 'Ove glasine najviše štete Siniši Hajdašu Dončiću'

Bi. S.

11.02.2026 u 21:25

Zoran Milanović
Zoran Milanović Izvor: Pixsell / Autor: Nikola Cutuk/PIXSELL
Bionic
Reading

Krenula su nagađanja o budućem političkom angažmanu Zorana Milanovića, koja ga opet smještaju u utrku za premijera

Do redovnih izbora je dvije i pol godine pa su za komunikacijskog stručnjaka Krešimira Macana ovo probni baloni. Ključno je ispitati, kaže, može li Milanović uzeti glasove na desnom centru, donosi RTL.

vezane vijesti

'Tipa Plenković će otići skroz desno, podržavat će Thompsona. E sad normalna desnica će glasati za Milanovića jer on gradi simpatije na desnici. Ali će nužno pojesti nešto na lijevom centru gdje je SDP. Mislim da ove glasine najviše štete Siniši Hajdašu Dončiću', smatra Macan.

A dok svi pričaju o Milanoviću kao premijerskom kandidatu, njemu ni traga. Na upit na Pantovčaku nisu odgovorili.

vezane vijesti

preporučujemo

visoke napetosti

visoke napetosti

Bandov o sukobu SAD-a i Irana: 'Trump u svoju odluku mora uračunati i njih'
Hypersonica

Hypersonica

Europski odgovor na ruski 'Orešnik': Uspješno testiran hipersonični projektil
aptamil

aptamil

Nastavljaju se problemi s hranom za dojenčad: Zbog toksina opozvano više proizvoda

najpopularnije

Još vijesti