Milanović kao premijer? 'Ove glasine najviše štete Siniši Hajdašu Dončiću'

Do redovnih izbora je dvije i pol godine pa su za komunikacijskog stručnjaka Krešimira Macan a ovo probni balon i. Ključno je ispitati, kaže, može li Milanović uzeti glasove na desnom centru, donosi RTL.

'Tipa Plenković će otići skroz desno, podržavat će Thompsona. E sad normalna desnica će glasati za Milanovića jer on gradi simpatije na desnici. Ali će nužno pojesti nešto na lijevom centru gdje je SDP. Mislim da ove glasine najviše štete Siniši Hajdašu Dončiću', smatra Macan.

A dok svi pričaju o Milanoviću kao premijerskom kandidatu, njemu ni traga. Na upit na Pantovčaku nisu odgovorili.