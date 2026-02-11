'To nije mjesto na kojem se na bilo koji način može isključiti svijest o važnosti toga da država svakodnevno pokazuje svoje pravo lice upravo u tom resoru. Poslije moga manda došla su tri ministra i taj se resor pokušao rasturiti, a to se pokazalo lošim. Socijalna politika je bila drugotna u Ministarstvu zdravstva, obitelj je bila podcijenjena u odnosu na pitanje branitelja. Rad u Ministarstvu također', rekao je Vidović. Smatra da ima smisla povezati radna prava, socijalna prava i da postoji jedna vizija i jedan sustav unutar jednog ministarstva.

'Meni je Piletić simpatičan, iz moje je županije, ali nažalost, napravio je neke od ozbiljnih grešaka i ozbiljnih propusta koji su ga, ja bih rekao, u velikoj mjeri deklasirali za posao koji je obavljao. Spomenuli ste jednu dobru stvar, to je taj program za želje. On je možda jedini na tragu onoga što danas moderna socijalna politika zapravo zagovara, a to je veći stupanj deinstitucionalizacije, stvaranje mobilnih timova koji će pomagati ljudima koji žive u svojim kućama da ne idu u institucije. To je moderni trend kojeg sam prepoznao recimo u takvom jednom projektu. S druge strane, katastrofalna je greška i najveći propust, meni neshvatljivo - ja sam ga u Saboru pozvao da bude gost na skupu najkvalitetnijih i najboljih stručnjaka u hrvatskoj socijalnoj politici, koji su ga argumentirano upozorili da ovakav stupanj centralizacije je potpuno u suprotnosti s onime što ovaj resor zahtjeva. Stvaranje Zavoda za socijalnu skrb i pravljenje podružnica, potpuno je naglavačke okrenuto ono što je temelj, a to je subsidijarnost. Centri za socijalnu skrb su odlično funkcionirali. To je jedno od boljih rješenja kojeg smo mi imali u posljednjih 30, 40, 50 godina. koje nema nikoga tko može znati bolje od ljudi koji žive na terenu, komu je i koliko je potrebna pomoć. Dakle, to je bio potpuni promašaj, sustav je na taj način potpuno narušen i sve ovo što se događa, dobrim dijelom je posljedica upravo nakaradno postavljenog sustava', rekao je Vidović.

'Kada pogledamo segment rada koji je za Hrvatsku bio zaista jedna kritična točka, mi danas govorimo o Hrvatskoj koja ima najmanje nezaposlenih, koja ima nikad više zaposlenih. Mi pričamo o jednoj Hrvatskoj u kojoj prošla neto plaća 1500 eura. Mi pričamo o mirovinama koje su vrlo blizu onog cilja od 800 eura, koji su narasli na 706 eura, prosječna ukupna mirovina. To su sve rekordni iznosi i rast koji se doživljava zdravo za gotovo, ali to se nije dogodilo zdravo za gotovo. To se dogodilo zato što i Ministarstvo i Vlada svih ovih godina su prije svega, čuvali radna mjesta u COVID krizi koju lako zaboravljamo, ali ona se dogodila. Konstantno se povećavala i minimalna plaća, sada je to već 150% plus. I sve to se dogodilo zahvaljujući jednom okviru, jednom pametnom korištenju EU fondova i ukratko zahvaljujući kvalitetnim politikama koji su do toga doveli. To se nije dogodilo slučajno', rekao je Vidiš.

'Mislim da nije po sve to samo tako zanemariti jer to su iskoraci koji su ogromni. Mislim da naš proročun, o kojem je predsjednik Vlade govorio, više od 13 milijuna eura, govori o tome koliko smo mi u naravi socijalno osjetljivi i koliko je cilj između ostalog Marina Piletića bio biti susretljiv prema našim sugrađanima pomoć u okviru mogućnosti. I da, mi smo tu naišli na mnoge izazove, mnoge probleme i kao Vlada i kao Ministarstvo, ali se išlo na način da se što većem broju naših sugrađana pomogne. Biću vrlo konkretan. Vi stavljate naglasak na sustav socijalne skrbi. Ja mislim da on itekako pokazuje rezultate. Spomenuli ste sami projekt 'Zaželi', on nije jedini. Mi smo isto tako krenuli u taj proces deinstitucionalizacije i izgradnjom osamljiv centara za starije. To je recimo najveće infrastrukturno ulaganje ikad u Hrvatskoj zbog EU fondova. Tako da tu je niz projekata koji upravo idu u smjeru jednog modelnog sustava koji pruža usluge u zajednici. Sustav socijalne skrbi, inkluzivni dodatak konkretno on je neko vrijeme u nekom javnom diskursu, mnogi su o njemu govorili', rekao je Vidiš.

Odluka suda

Rekao je da će Ministarstvo ispoštovati svaku odluku suda, konkretno o isplati inkluzivnog dodatka nasljednicima umrlih, a o tome će odlučiti novi ministar.

'Inkluzivni dodatak je objedinio četiri prethodna prava koje je koristilo 147.000 naših sugrađana. Sami iznosi su povećani u kategoriji od 720 eura i danas inkluzivni dodatak koristi 202.000 naših sugrađana koji prije to jednostavno nisu imali. To biti otprilike milijarda eura u ovoj godini', naglasio je Vidiš.

'Ovo je definitivno jedno od najvrućih mjesta u Vladi. U tom resoru nema ništa dobrog što bi vas moglo kao političara istaknuti i u narodu vam dati nekakav imidž pozitivan. Uvijek ste krivi jer u tom resoru se uvijek nešto dešava. Međutim, ono što je problem HDZ-a i organizacije ovako mega ministarstva je da su jednostavno zaboravili da je nemoguće u tako velikom ministarstvu kontrolirati stvari ako nemate dobru ekipu iza sebe. S druge strane, Ministarstvo socijalne skrbi je trebalo biti posebno, a ne ga pripajati Ministarstvu rada i mirovinskog sustava', rekao je Mirando Mrsić.

'U vrijeme kad sam ja bio ministar donijeli smo i zakon o radu, zakon o reprezentativnosti, zakon o zaštiti na radu. Pa sindikati su na kraju ipak priznali da smo dobro radili i da sam kao ministar napravio ono što je trebalo napraviti. Drugi problem je - došao je ministar, ali šta je s onim ljudima koji su savjetovali ministru da napravi ovakav zakon o inkluzivnom dodatku? Šta je sa onim ljudima koji su savjetovali da se ide u tužbu? I šta je sa onim ljudima koji su rekli idemo se mi i žaliti na tu tužbu?', upitao je Mrsić.

Dobra ekipa

'Očito, ministar Piletić nije znao rukovoditi. Cijelo vrijeme smo govorili da je čovjek na krivom mjestu i da očito nije imao dobru ekipu ili nije znao izabrati dobru ekipu. Ili mu je HDZ nametnuo ljude. U Zavodu za mirovinsko osiguranje, kad sam ja odlazio s mjesta ministra, bilo je 1800 ljudi. I sve je funkcioniralo. Sada ih ima skoro 3000. Ima problema. Još jedan veliki problem koji je sada gospodin Vidiš rekao su vještaci. Ja sam osnovao Zavod za vještačenje. On je počeo funkcionirati, radio je dobro. I njegova zadaća je bila da okrupni vještake na jednom mjestu, da im damo dobre plaće, da ih educiramo i da vrlo brzo prolaze vještačenja kroz taj zavod. Što je HDZ napravio? Rasturio je to. I sada imate problem. Nemate vještaka. Najmanje što je trebalo napraviti je ispričati se obiteljima ljudi koji su umrli', zaključio je Mrsić.