Radnici Gredelja šokirani obustavom proizvodnje: Nijedna ovakva tvrtka se ne žali na manjak posla

Industrijski simbol Hrvatske koji je gradio i održavao vlakove te modernizirao tramvaje. Sve je to bio TŽ Gredelj koji sada, iako se ne formalno ne gasi kao tvrtka ipak postupno zaustavlja svoju proizvodnju. Upravo je tako odlučila uprava iz slovačke Tatra-Vagonke koja upravlja Gredeljem od 2021. godine, opravdavajući to nedostatkom novih poslova te nepovoljnom tržišnom situacijom.

Ova vijest nije dobro sijela kolektivu od tristotinjak radnika, a s jednim od njih, Sinišom Belovićem, razgovarao je i RTL. Kako je naveo novinarki Ani Mlinarić, ne vjeruje u tvrdnje da za Gredelj nema posla.

'Nijedna firma ovakvoga karaktera, kao mi što proizvodimo, nijedna se ne žali da nema posla. Dovoljno sam star da čitam novine i Internet i nigdje ne vidim da se zatvaraju firme ovakvog karaktera', rekao je Belović, prenosi net.hr.