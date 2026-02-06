Radnici Gredelja šokirani obustavom proizvodnje: Nijedna ovakva tvrtka se ne žali na manjak posla

Radnik Gredelja navodi da mu nije jasno da takva proizvodna tvrtka gasi svoju proizvodnju, a ovo gašenje će obuhvatiti oko 300 radnika. Ministar prometa, Oleg Butković, navodi da Vlada prati situaciju
Industrijski simbol Hrvatske koji je gradio i održavao vlakove te modernizirao tramvaje. Sve je to bio TŽ Gredelj koji sada, iako se ne formalno ne gasi kao tvrtka ipak postupno zaustavlja svoju proizvodnju. Upravo je tako odlučila uprava iz slovačke Tatra-Vagonke koja upravlja Gredeljem od 2021. godine, opravdavajući to nedostatkom novih poslova te nepovoljnom tržišnom situacijom.
Ova vijest nije dobro sijela kolektivu od tristotinjak radnika, a s jednim od njih, Sinišom Belovićem, razgovarao je i RTL. Kako je naveo novinarki Ani Mlinarić, ne vjeruje u tvrdnje da za Gredelj nema posla.
'Nijedna firma ovakvoga karaktera, kao mi što proizvodimo, nijedna se ne žali da nema posla. Dovoljno sam star da čitam novine i Internet i nigdje ne vidim da se zatvaraju firme ovakvog karaktera', rekao je Belović, prenosi net.hr.
Butković najavio rješenje
Dodao je da uskoro ide u mirovinu pa nije previše pogođen ali mu je žao mlađih kolega. Smatra da bi se država trebala uključiti te spasiti tvrtku. Nadležni ministar prometa, Oleg Butković, naveo je da vlada prati situaciju.
'Kao i uvijek, Vlada će, sukladno svojim mogućnostima i snazi koju imamo, naći neko rješenje budući da, koliko čujem, ima zainteresiranih ali ne znamo detalje, s tim ćemo se upoznati u narednim danima', poručio je Butković.
Dodao je i da je vladi stalo vidjeti što će se događati s Gredeljem. U međuvremenu, tvrtka je pokrenula postupak zbrinjavanja radnika.
Možemo sumnjati da se radi o tome da će jeftino kupiti, što su i učinili s 45 milijuna eura. Vi morate znati da samo zemljište koje je pored tvornice vrijedi kudikamo više od tog iznosa, a kamoli onda još i tvornica, hale, upravna zgrada i svi strojevi unutra', rekao je Tomislav Rajković iz Udruge radničkih sindikata Hrvatske nagađajući o razlozima iza obustave proizvodnje.