SDP: HDZ se prepao, oživio Thompsona u političke svrhe i izmislio priču o Milanoviću

'I vrapci na grani znaju da je HDZ stranka koja laže i krade. Nakon uspješne SDP-ove konvencije i jasnih poruka da SDP i Možemo na izbore idu zajedno, ne iznenađuje nas prljava ofenziva laži i podmetanja. Teško je ozbiljno komentirati izmišljotine koje dolaze iz HDZ-a, koji na ovaj način pokazuje kako se opravdano prepao', objavili su iz SDP na svom facebook profilu.

Strah od gubitka vlasti

Istaknuli su da je iz straha od gubitka vlasti, Plenković HDZ gurnuo radikalno desno, iako je nekada cijelu Hrvatsku gledao u oči i uvjeravao da je umjereni europejac.