Vlasnik Gredelja otkrio što je potrebno za opstanak tvrtke: 'Ako se nađe kupac, prodam odmah'

Suvlasnik slovačke kompanije Tatravagonka, Ivan Petriček, naveo je da je Europa u krizi i to utječe na posao Gredelja koji je postao neisplativ
Nakon što su radnici TŽV-a Gredelja izrazili sumnju da je razlog gašenja proizvodnje ovog simbola hrvatske industrije koji je bavio proizvodnjom vlakova i modernizacija tramvaja, nedostatak poslova, na sve je reagirao suvlasnik slovačke kompanije Tatravagonka, Ivan Petriček.
U Razgovoru za RTL, naveo je da je problem poslovanja Gredelja povezan s općim stanjem u Europi.
'Europa je u totalnoj krizi sa svima. Tržište je stalo, otkazi narudžbi, desi se svaki dan nešto (...) Koje gašenje? Meni se ne isplati nikakav proizvod tamo da radim 50 vagona godišnje. To se ne može, to je ogromna tvornica za to, shvaćate?', rekao je Petriček, prenosi net.hr.
Ako država ima 100 milijuna eura...
Inače, Tatravagonka je kupila Gredelj 2021. godine, a ministar prometa Oleg Butković je naveo kako Vlada prati cijelu situaciju.
'Kao i uvijek, Vlada će, sukladno svojim mogućnostima i snazi koju imamo, naći neko rješenje budući da, koliko čujem, ima zainteresiranih ali ne znamo detalje, s tim ćemo se upoznati u narednim danima', poručio je Butković.
Problemi u Gredelju, prema iskazima radnika su počeli prije nekoliko mjeseci.
'Mi smo svaki dan sve manje i manje proizvodili, da bi na kraju proizvodili nekad 16 nekih dijelova, a na kraju samo jedan, jedan i pol", rekao je radnik Gredelja, Siniša Belović navodeći da on ubrzo odlazi u mirovinu, ali da se ne nada da će Vlada spasiti Gredelj zbog njegovih mlađih kolega.
U međuvremenu, Petriček se slaže da bi država mogla pomoći. Kako sada stvari stoje, od tristotinjak radnika, posao bi zadržalo njih desetak.
'Gredelj se ne gasi ako država stavi 100 milijuna eura prometa za putnički program. Ako bi se našao kupac, prodam ga odmah', poručio je Petriček.