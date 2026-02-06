Vlasnik Gredelja otkrio što je potrebno za opstanak tvrtke: 'Ako se nađe kupac, prodam odmah'

Nakon što su radnici TŽV-a Gredelja izrazili sumnju da je razlog gašenja proizvodnje ovog simbola hrvatske industrije koji je bavio proizvodnjom vlakova i modernizacija tramvaja, nedostatak poslova, na sve je reagirao suvlasnik slovačke kompanije Tatravagonka, Ivan Petriček.

U Razgovoru za RTL, naveo je da je problem poslovanja Gredelja povezan s općim stanjem u Europi.

'Europa je u totalnoj krizi sa svima. Tržište je stalo, otkazi narudžbi, desi se svaki dan nešto (...) Koje gašenje? Meni se ne isplati nikakav proizvod tamo da radim 50 vagona godišnje. To se ne može, to je ogromna tvornica za to, shvaćate?', rekao je Petriček, prenosi net.hr.