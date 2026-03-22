Sukob u Stolcu zbog murala o Vukovaru: Neredi navijačkih skupina

Više desetaka osoba, najvjerojatnije Hrvata i Bošnjaka, sukobilo se u nedjelju navečer u Stolcu, gradu na jugu Hercegovine, nakon što je protekle noći oštećen mural posvećen Vukovaru, dok je na drugoj lokaciji izvješena ratna bošnjačka zastava i ispisane druge poruke.

Mural koji su u subotu oslikali hrvatski mladići na kružnom toku na ulazu u Stolac kao simbol sjećanja na Vukovar i hrvatske žrtve, poliven je tijekom protekle noći crnom bojom, što je izazvalo napetosti u gradu, navode lokalni portali.