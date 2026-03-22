javni red i mir

Sukob u Stolcu zbog murala o Vukovaru: Neredi navijačkih skupina

V. B./Hina

22.03.2026 u 21:08

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Denis Kapetanovic/PIXSELL
Bionic
Reading

U Stolcu je večeras došlo do narušavanja javnog reda i mira većeg opsega, potvrđeno je iz Uprave policije MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije

Više desetaka osoba, najvjerojatnije Hrvata i Bošnjaka, sukobilo se u nedjelju navečer u Stolcu, gradu na jugu Hercegovine, nakon što je protekle noći oštećen mural posvećen Vukovaru, dok je na drugoj lokaciji izvješena ratna bošnjačka zastava i ispisane druge poruke.

Mural koji su u subotu oslikali hrvatski mladići na kružnom toku na ulazu u Stolac kao simbol sjećanja na Vukovar i hrvatske žrtve, poliven je tijekom protekle noći crnom bojom, što je izazvalo napetosti u gradu, navode lokalni portali.

vezane vijesti

Na drugom pak kružnom toku bošnjački mladići postavili su u nedjelju ratnu bošnjačku zastavu te su ispisali poruku 'Ovo biti neće zemlja dušmanska'.

Oko 18.30 sati sve je kulminiralo fizičkim obračunom više desetaka osoba. Policija je brzo uspostavila nadzor, a u pomoć lokalnoj policiji stigle su kolege iz Čapljine i Mostara. Iz MUP-a Hercegovačko-neretvanske županije nisu mogli potvrditi medijske navode da je u sukobu bilo ozlijeđenih ili uhićenih osoba.

U Stolcu su raspoređene brojne policijske ophodnje. Ovaj grad na jugu Hercegovine često je poprište međunacionalnih sukoba.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
uži kabinet vlade

Šušnjar otkrio hoće li se voziti par-ne par i što je s plavim dizelom: 'Ne stvarajte zalihe goriva'
četri tjedna rata

četri tjedna rata

Crna predviđanja: Ako rat potraje dulje od šest mjeseci, nema ekonomije koja neće nastradati
racionalizacija

racionalizacija

Stiže novo poskupljenje goriva: Ovo je šest načina za smanjenje potrošnje

najpopularnije

Još vijesti