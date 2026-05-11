Sudbonosni tjedan za Trumpa: Sad je biti ili ne biti

Američki predsjednik Donald Trump ulazi u možda najvažniji tjedan svoga drugog mandata. U svega nekoliko dana u fokusu će se istodobno naći rat na Bliskom istoku, odnosi SAD-a i Kine te utrka u razvoju umjetne inteligencije, a američki mediji i analitičari već govore o mogućem trenutku koji bi mogao definirati Trumpovu političku ostavštinu

Ključni događaj bit će Trumpov dolazak u Peking, gdje bi se u srijedu navečer trebao sastati s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. No summit dolazi u trenutku kada rat između Irana i SAD-ovih saveznika još nije riješen, a pregovori o mogućem primirju i nuklearnom sporazumu i dalje vise u zraku. Prema informacijama Axiosa, Washington je tijekom vikenda zaprimio odgovor Teherana na američki memorandum kojim se pokušava otvoriti put prema prekidu sukoba i novim nuklearnim pregovorima. Trump je iranski odgovor odmah odbacio kao ‘neprihvatljiv’ te optužio Iran da ‘igra igre’ s Amerikom. Time je američki predsjednik ostao pod pritiskom samo nekoliko dana prije puta u Kinu – mora odlučiti hoće li zaoštriti pristup prema Iranu, pokušati ponovno otvoriti pregovore ili u Peking stići bez ikakvog diplomatskog uspjeha.

Susret koji bi mogao definirati stoljeće Bijela kuća Trumpov posjet Kini opisuje kao događaj ‘ogromne simboličke važnosti’. Iza diplomatske koreografije krije se, međutim, mnogo veće pitanje – mogu li dvije najveće svjetske sile kontrolirati svoje rivalstvo ili svijet ide prema novom velikom geopolitičkom sukobu. Trump u Peking planira povesti i niz vodećih američkih direktora kako bi pokušao dogovoriti nove investicije i poslovne sporazume te ublažiti gospodarske napetosti između dviju zemalja. No odnosi Washingtona i Pekinga posljednjih su tjedana dodatno pogoršani upravo zbog Irana. Američka administracija prošlog je tjedna uvela sankcije trima kineskim satelitskim kompanijama, tvrdeći da su Iranu pružale podatke koji su korišteni u napadima na američke ciljeve. Kina je odgovorila aktiviranjem svojeg takozvanog ‘blocking statutea’, mehanizma kojim je kineskim tvrtkama naređeno ignoriranje američkih sankcija protiv rafinerija optuženih za kupnju iranske nafte. Trump vjeruje u 'poseban odnos' sa Xijem Trump već godinama tvrdi da ima poseban odnos s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i smatra da se s njim može postići pragmatičan dogovor, unatoč sve žešćim sukobima između dviju sila. No kritičari u Washingtonu upozoravaju da bi Trumpova sklonost ‘velikim dogovorima’ mogla oslabiti američku potporu Tajvanu, koji Kina smatra svojim teritorijem i želi ga staviti pod kontrolu najkasnije do 2027. godine.