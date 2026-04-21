Odbor za obranu podržao povlačenje vojnika iz Libanona i Iraka

Izvješće o odluci o povlačenju pripadnika Oružanih snaga predstavio je državni tajnik Ministarstva obrane Tomislav Galić koji je istaknuo kako je riječ o operacijama potpore miru UN-a UNIFIL u Libanonu i NATO-a u Iraku.

Evakuiran vojnik iz Libanona i sedmero iz Iraka

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović odluku o povlačenju donio je 2. ožujka 2026. zbog sigurnosne situacije, a Ministarstvo obrane potom je obavijestilo UN i NATO o povlačenju.

Odlukom Sabora u 2025. i 2026. bilo je moguće uputiti do tri pripadnika u Libanon i do 10 u misiju u Iraku. Pripadnik iz Libanona evakuiran je 12. ožujka 2026. uz potporu Njemačke, dok je sedam pripadnika iz Iraka evakuirano 18. i 19. ožujka uz potporu SAD-a.

"Ključni kriterij za provedbu svih aktivnosti bila je sigurnost naših pripadnika. Odlukom Vrhovnog savezničkog zapovjednika za Europu (SACEUR) svi pripadnici ove misije, zbog ugrožene sigurnosti i nemogućnosti provedbe zadaće, povučeni su iz Iraka te misija nastavlja djelovanje u reduciranom obliku iz zapovjedništva u Napulju", istaknuo je Galić na sjednici u utorak.

Također je naveo kako RH pridaje važnost sudjelovanju u misijama i operacijama kao aktivnom doprinosu jačanja međunarodne sigurnosti i rješavanju kriza miroljubivim putem.

Galić je također istaknuo da RH trenutačno sudjeluje u devet međunarodnih misija, operacija i aktivnosti s ukupno 378 pripadnika Oružanih snaga, od toga u pet NATO operacija s 361 pripadnikom.