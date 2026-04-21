vojna pitanja

Odbor za obranu podržao povlačenje vojnika iz Libanona i Iraka

M. Šu./Hina

21.04.2026 u 16:16

Arhiva
Izvor: Pixsell / Autor: Patrik Macek/PIXSELL
Bionic
Reading

Saborski Odbor za obranu prihvatio je izvješće o odluci o povlačenju pripadnika Oružanih snaga RH iz Libanona i Iraka, izvješće o provedbi plana protuminskog djelovanja i financijama za 2025. godinu te pozitivno stajalište RH o prijedlogu EU uredbe o olakšavanju prijevoza vojne opreme.

Izvješće o odluci o povlačenju pripadnika Oružanih snaga predstavio je državni tajnik Ministarstva obrane Tomislav Galić koji je istaknuo kako je riječ o operacijama potpore miru UN-a UNIFIL u Libanonu i NATO-a u Iraku.

Evakuiran vojnik iz Libanona i sedmero iz Iraka

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović odluku o povlačenju donio je 2. ožujka 2026. zbog sigurnosne situacije, a Ministarstvo obrane potom je obavijestilo UN i NATO o povlačenju.

Odlukom Sabora u 2025. i 2026. bilo je moguće uputiti do tri pripadnika u Libanon i do 10 u misiju u Iraku. Pripadnik iz Libanona evakuiran je 12. ožujka 2026. uz potporu Njemačke, dok je sedam pripadnika iz Iraka evakuirano 18. i 19. ožujka uz potporu SAD-a.

"Ključni kriterij za provedbu svih aktivnosti bila je sigurnost naših pripadnika. Odlukom Vrhovnog savezničkog zapovjednika za Europu (SACEUR) svi pripadnici ove misije, zbog ugrožene sigurnosti i nemogućnosti provedbe zadaće, povučeni su iz Iraka te misija nastavlja djelovanje u reduciranom obliku iz zapovjedništva u Napulju", istaknuo je Galić na sjednici u utorak.

Također je naveo kako RH pridaje važnost sudjelovanju u misijama i operacijama kao aktivnom doprinosu jačanja međunarodne sigurnosti i rješavanju kriza miroljubivim putem.

Galić je također istaknuo da RH trenutačno sudjeluje u devet međunarodnih misija, operacija i aktivnosti s ukupno 378 pripadnika Oružanih snaga, od toga u pet NATO operacija s 361 pripadnikom.

vezane vijesti

Odbor je usvojio i Vladino izvješće o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. godinu.

Državna tajnica Ministarstva unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin izvijestila je da su ciljevi razminiranja za 2025. godinu, koji su obuhvaćali 47,2 kvadratnih kilometara, u cijelosti ostvareni. Nažalost, dodala, u 2025. godini dogodile su se dvije minske nesreće u Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji, u kojima je jedna osoba smrtno stradala, a jedna je lakše ozlijeđena.

Državni tajnik Ministarstva obrane Drago Matanović izvijestio kako završeno razminiranje vojnog poligona "Eugen Kvaternik" u Slunju, a razminiranje se tijekom 2025. provodilo i na vojnim lokacijama Tovar na Malom Lošinju i u Karlovcu te na neplaniranoj lokaciji na području radarske postaje "Kozjak" Split. U provedbi zadaća razminirano je 536.694 kvadratnih metara, dok su ukupni troškovi Ministarstva obrane za te aktivnosti iznosili 529.868 eura.

Što se tiče plana za 2026., Matanović je istaknuo kako je u prvom tromjesečju završeno razminiranje minski sumnjivih površina i na vojnim lokacijama.

Galić: Jačanje vojne pokretljivosti EU-a nužan odgovor na sigurnosnu situaciju

Odbor za obranu na sjednici je također prihvatio stajalište o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira mjera za olakšavanje prijevoza vojne opreme, robe i osoblja širom Unije koja predstavlja pravni temelj za jačanje vojne pokretljivosti s ciljem uspostave jedinstvenog EU okvira za prekogranična odobrenja vojnih transporta.

"RH podržava prijedlog uredbe te ga smatra nužnim i pravodobnim odgovorom na znatno pogoršanu sigurnosnu situaciju u Europi. Vjerodostojnost kolektivnog odvraćanja i obrane ne ovisi isključivo o vojnim sposobnostima, već i o sposobnosti brzog, predvidivog i koordiniranog raspoređivanja snaga, pri čemu je vojna pokretljivost jedan od ključnih preduvjeta", naveo je Galić.

Dodao je kako je Hrvatska u ovom kontekstu posebno relevantna s obzirom na to da kroz njezin teritorij prolaze dva od četiri glavna EU koridora za vojnu pokretljivost, čime se pozicionira kao važna tranzitna država za potrebe istočnog i jugoistočnog krila Unije i NATO-a te se istovremeno otvara i značajan potencijal za sufinanciranje modernizacije prometne infrastrukture dvojne namjene.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
POTPISANI SPORAZUMI

izvanredna situacija

nova afera

najpopularnije

Još vijesti