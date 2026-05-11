Špelić upozorio: 'Dan pobjede nad fašizmom ne bi smio biti upitan datum'

Dok se svijet i Europa nepovratno mijenjaju uslijed novih ratova na istoku Europe i Bliskom istoku, Hrvatska je zapela na otkrivanju istine što se događalo 1945. i tko je bio na pravoj strani 1941.
'Onog trena kad neko pitanje iz povijesti postane zanimljivo barem nekom političkom akteru za stjecanje političkih bodova, tada imamo ovo što danas imamo. Mir u Europi nastupa 8. svibnja. To je dan kad je nacistička Njemačka slomljena. Taj datum se poklapa s danom oslobođenjem Zagreba, tj. kada dolazi do sloma NDH. To bi trebao biti neupitan datum. Naravno, ima ono drugo što nastupa nakon tog 8. svibnja, prije svega sveta nad pripadnicima poraženih snaga, te uspostava totalitarnog režima koji će funkcionirati do raskida sa Staljinom 1948./1949., ali to su dvije različite stvari. Brkati jedno s drugim nema smisla jer onda možete dovesti u pitanje svaki datum, kazao je na HTV-u Dario Špelić, novinar i urednik emisije "Povijest četvrtkom".
Naglasio je kako je problem kada "jedan događaj iz povijesti postane tema na kojoj se stječu politički poeni jer tu nema kraja".
'Tu nema pitanja stručnosti, rezona, a kad je pitanje povijesti, trebalo bi ih biti', dodao je.
Jedan od problema je, kako kaže, što određen broj ljudi smatra da se demokracija odnosi samo na njih, ali ne i na druge.
'Moramo se naviknuti u demokraciji da možete čuti najgoru glupost na svijetu, naravno da to ne znači da bi svatko trebao reći ono što mu je na pameti. Poželjno je da postoji određena razina građanske pristojnosti, da se ne ide vrijeđanje, da se ne ide u potpunu relativizaciju stvari', naglasio je.