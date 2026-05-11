Špelić upozorio: 'Dan pobjede nad fašizmom ne bi smio biti upitan datum'

'Onog trena kad neko pitanje iz povijesti postane zanimljivo barem nekom političkom akteru za stjecanje političkih bodova, tada imamo ovo što danas imamo. Mir u Europi nastupa 8. svibnja. To je dan kad je nacistička Njemačka slomljena. Taj datum se poklapa s danom oslobođenjem Zagreba, tj. kada dolazi do sloma NDH. To bi trebao biti neupitan datum. Naravno, ima ono drugo što nastupa nakon tog 8. svibnja, prije svega sveta nad pripadnicima poraženih snaga, te uspostava totalitarnog režima koji će funkcionirati do raskida sa Staljinom 1948./1949., ali to su dvije različite stvari. Brkati jedno s drugim nema smisla jer onda možete dovesti u pitanje svaki datum , kazao je na HTV-u Dario Špelić , novinar i urednik emisije "Povijest četvrtkom".

Naglasio je kako je problem kada "jedan događaj iz povijesti postane tema na kojoj se stječu politički poeni jer tu nema kraja".

'Tu nema pitanja stručnosti, rezona, a kad je pitanje povijesti, trebalo bi ih biti', dodao je.

Jedan od problema je, kako kaže, što određen broj ljudi smatra da se demokracija odnosi samo na njih, ali ne i na druge.