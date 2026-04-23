Šok u Argentini: Milei novinare nazvao 'odvratnim smećem' pa im zabranio ulaz u predsjedničku palaču

Novinari koji redovito prate rad vlade, uključujući i dopisnika Reutersa, u četvrtak ujutro nisu mogli ući u zgradu u kojoj se održavaju konferencije za medije.

Odluku je na društvenoj mreži X objavio direktor komunikacija Javier Lanari , istaknuvši da je novinarima ukinut pristup putem otisaka prstiju kao ‘preventivna mjera’ nakon sigurnosne prijave.

Potez dolazi nakon što je lokalna televizijska mreža emitirala prilog sa snimkama iz Casa Rosade, za koje tvrdi da su zabilježene pomoću pametnih naočala.

Predsjednik Milei dan ranije je na društvenim mrežama objavio fotografiju dvoje novinara te ih nazvao ‘odvratnim smećem’, reagirajući na objavljeni prilog.

Udruženje novinara akreditiranih pri Casa Rosadi osudilo je odluku vlasti, ocijenivši da je riječ o ‘neopravdanoj’ mjeri koja predstavlja ‘izravni napad na slobodu medija, novinarsku profesiju i pravo javnosti na informiranje’.

Milei je i ranije imao sukobe s novinarima, često putem društvenih mreža i intervjua, zbog čega organizacije za zaštitu slobode medija upozoravaju na pogoršanje odnosa između vlasti i medija od njegova stupanja na dužnost u prosincu 2023. godine.