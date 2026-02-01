ICE-OVE RACIJE

Slučaj koji je podijelio SAD: Sudac naredio puštanje petogodišnjeg dječaka i njegova oca

L. Š. / Hina

01.02.2026 u 06:37

Prosvjed protiv ICE-a
Prosvjed protiv ICE-a
Savezni sudac naredio je puštanje Adriana Coneja Ariasa i njegovog petogodišnjeg sina Liama ​​Coneja Ramosa, koje su imigracijski službenici pritvorili tijekom racije u Minnesoti

Dječak - viđen na sada viralnoj fotografiji koja ga prikazuje kako nosi plavu kapu u obliku zeca ispred svoje kuće dok savezni agenti stoje u blizini - bio je jedan od četiri učenika koje su imigracijski službenici pritvorili ranije ovog mjeseca u predgrađu Minneapolisa, prema podacima Javnog školskog okruga Columbia Heights.

'Slučaj ima svoj izvor u loše osmišljenoj i nesposobno provedenoj vladinoj težnji za dnevnim kvotama deportacije, očito čak i ako to zahtijeva traumatiziranje djece', napisao je američki okružni sudac Fred Biery u presudi objavljenoj u subotu.

'U konačnici, podnositelji zahtjeva mogu se, zbog nejasnog imigracijskog sustava Sjedinjenih Država, vratiti u svoju domovinu, prisilno ili samodeportacijom. Ali taj rezultat trebao bi se postići uređenijom i humanijom politikom od one koja je trenutno na snazi', navodi se.

Ekvadorski dječak i njegov otac, koji su legalno ušli u Sjedinjene Države kao tražitelji azila, poslani su u obiteljski pritvorski centar u Dilleyju u Teksasu, rekao je prethodno agenciji Reuters njihov odvjetnik Marc Prokosch. Prokosch i Ministarstvo domovinske sigurnosti nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Naoružani i maskirani policajci priveli su, uz Liama, dvojicu 17-godišnjaka i jednog 10-godišnjaka, rekla je prošli tjedan nadzornica školskog okruga Zena ​Stenvik.

