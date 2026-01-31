Američki i ruski izaslanici oglasili se nakon važnog sastanka

Američki i ruski izaslanici, Steve Witkoff i Kiril Dmitrijev, izjavili su da su u subotu vodili 'konstruktivne' razgovore na Floridi u sklopu američkih posredničkih napora za okončanje rata u Ukrajini
'Ohrabreni smo ovim sastankom, koji pokazuje da Rusija radi na miru u Ukrajini", napisao je Witkoff na platformi X, hvaleći 'produktivnu' razmjenu mišljenja. Precizirao je da su u američkom izaslanstvu također bili ministar financija Scott Bessent i Jared Kushner, zet predsjednika Donalda Trumpa.
'Konstruktivan sastanak s američkim izaslanstvom zaduženim za mirovni proces. Također produktivna rasprava u vezi s američko-ruskom gospodarskom radnom skupinom', komentirao je Dmitrijev, također na X-u.
Ranije je izvor blizak pregovorima rekao za AFP da su razgovori započeli u 8 sati (14 sati po srednjoeuropskom vremenu) i da je Dmitrijev stigao u Miami. Nijedna strana nije iznijela detalje o točnom sadržaju razgovora. Dmitrijev se već sastao s Witkoffom i Kushnerom na marginama Svjetskog gospodarskog foruma u Davosu u siječnju.
Izaslanik Kremlja za ulaganja i gospodarski razvoj, Dmitrijev je krajem prosinca također bio u Miamiju na razgovorima o Ukrajini s američkim predstavnicima. Ovaj novi sastanak na Floridi dolazi uoči mogućeg drugog kruga razgovora u Abu Dhabiju između ruskih, američkih i ukrajinskih pregovarača.
Sastanak u Abu Dhabiju predviđen je za ovu nedjelju, iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ovog tjedna spomenuo mogućnost njegove odgode zbog stalnih napetosti između Washingtona i Teherana. Prvi izravni pregovori između Ukrajinaca, Rusa i Amerikanaca o planu Washingtona za okončanje rata u Ukrajini održani su prošlog petka i subote u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Kremlj je u petak priopćio da je američki predsjednik zatražio od svog ruskog kolege Putina da 'do 1. veljače' prekine zračne napade na Kijev, gdje je energetska mreža oštećena u prethodnim bombardiranjima. Prema glasnogovorniku ruskog predsjednika Dmitriju Peskovu, cilj ovog zaustavljanja ruskih zračnih napada je 'stvaranje povoljnih uvjeta za pregovore'.
Razgovori, u kojima posreduju Sjedinjene Države, vrlo su teški i zastali su, posebice u pitanju teritorijalne podjele, a Rusija zahtijeva da joj Kijev prepusti cijelu regiju Donbasa u istočnoj Ukrajini.