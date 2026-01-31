Cure detalji ubojstva u Hamburgu. Policija: 'Ova migrantska kriza je i kriza kriminala'

'Politika na saveznoj, ali i na pokrajinskoj razini ne reagira. Treba otvoreno reći: ova migrantska kriza je i kriza kriminala. I pokazuje da se podnositelji zahtjeva za azilom i izbjeglice uopće ne bi smjeli nalaziti na slobodi', rekao je Manuel Osterman, zamjenik predsjednika Sindikata njemačkih policajaca u razgovoru za Welt TV.

On je komentirao slučaj od petka kada je 25-godišnji izbjeglica iz Južnog Sudana na postaji podzemne željeznice u Hamburgu skočio pod jureći vlak povukavši sa sobom 18-godišnju djevojku. Ostermann je rekao kako je upravo zbog toga što se politika ne suočava s ovim problemima 'jedna mlada osoba sada izgubila život'.

U međuvremenu je državno odvjetništvo identificiralo izbjeglicu iz Južnog Sudana kao Ariopa Mosesa A. koji je već ranije registriran kao počinitelj kaznenog djela. Njemački mediji prenose kako se radilo o napadu na policajca, no da se usprkos tome on nalazio na slobodi.