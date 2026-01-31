Cure detalji ubojstva u Hamburgu. Policija: 'Ova migrantska kriza je i kriza kriminala'

U Njemačkoj se u subotu iznova povela rasprava oko odnosa prema migraciji te posebice prema useljenicima koji su prekršili zakon, nakon što je izbjeglica iz Južnog Sudana usmrtio djevojku u Hamburgu
'Politika na saveznoj, ali i na pokrajinskoj razini ne reagira. Treba otvoreno reći: ova migrantska kriza je i kriza kriminala. I pokazuje da se podnositelji zahtjeva za azilom i izbjeglice uopće ne bi smjeli nalaziti na slobodi', rekao je Manuel Osterman, zamjenik predsjednika Sindikata njemačkih policajaca u razgovoru za Welt TV.
On je komentirao slučaj od petka kada je 25-godišnji izbjeglica iz Južnog Sudana na postaji podzemne željeznice u Hamburgu skočio pod jureći vlak povukavši sa sobom 18-godišnju djevojku. Ostermann je rekao kako je upravo zbog toga što se politika ne suočava s ovim problemima 'jedna mlada osoba sada izgubila život'.
U međuvremenu je državno odvjetništvo identificiralo izbjeglicu iz Južnog Sudana kao Ariopa Mosesa A. koji je već ranije registriran kao počinitelj kaznenog djela. Njemački mediji prenose kako se radilo o napadu na policajca, no da se usprkos tome on nalazio na slobodi.
Počinitelj i žrtva se nisu poznavali
Prema dosadašnjim saznanjima policije, 25-azilant i 18-godišnjakinja se nisu poznavali. Po izjavama svjedoka, prije skoka pred vlak Ariop Moses A. je povikao: 'Ti ideš sa mnom!'.
Njemački mediji prenose kako je 18-godišnja žrtva Iranka koja je nedavno u jednoj sigurnoj kući potražila zaštitu od obiteljskog nasilja.
Mediji također navode kako je osumnjičeni doveden u Njemačku 2024. u sklopu humanitarnog programa dovođenja kontingenta izbjeglica iz ratom zahvaćenog Južnog Sudana. Zbog stanja u Južnom Sudanu protjerivanja su u ovu zemlju trenutačno neizvediva.
Zločini useljenika voda na mlin AfD-u
Vlada Friedricha Merza (Kršćansko-demokratska unija CDU) došla je na vlast prošlog proljeća između ostalog i zbog obećanja da će smanjiti broj nereguliranih useljenika.
Desničarska Alternativa za Njemačku (AfD) se protivi svakom obliku useljavanja te se zalaže za povratak većeg dijela stranaca koji žive u Njemačkoj. Nekoliko zastupnika AfD-a je preko društvenih mreža već tematiziralo slučaj iz Hamburga optužujući aktualnu vlast za neučinkovitost kada je u pitanju odnos prema strancima, posebice onima s kriminalnim dosjeom.
Ove godine se održavaju izbori za parlamente u nekoliko saveznih pokrajina na kojima ispitivanja javnog mijenja predviđaju uspjeh AfD-u.