Sutkinja odbila blokirati ICE-ove operacije u Minnesoti

L. Š. / Hina

31.01.2026 u 22:29

ICE
ICE Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
Savezna sutkinja odbila je u subotu zahtjev demokratskih vlasti u Minnesoti da se zaustave operacije administracije Donalda Trumpa za provedbu imigracijskog zakona, koje su rezultirale smrću dvoje američkih državljana i koje već nekoliko tjedana remete normalan život u Minneapolisu

Tisuće saveznih agenata, uključujući imigracijske službenike ICE-a, koji su često maskirani, već nekoliko tjedana provode racije na području Minneapolisa kako bi uhitili nedokumentirane imigrante radi deportacije, što je glavni prioritet američkog predsjednika.

Njihove metode, koje se smatraju brutalnima, zajedno sa smrću dvoje ljudi koji su se protivili njihovoj prisutnosti, a koje su ustrijelili savezni agenti u Minneapolisu, izazvale su bijes diljem zemlje.

U najvećem gradu Minnesote tisuće prosvjednika redovito izlaze na ulice unatoč ledenim temperaturama kako bi tražili prekid protuimigracijskih operacija koje već tjednima remete svakodnevni život. Zajedno s gradovima blizancima Minneapolisom i St. Paulom, država Minnesota nedavno je zatražila od saveznog suda da blokira priljev saveznih agenata u metropolu, tvrdeći da to krši ustavom zaštićena prava države.

No, u presudi na 30 stranica donesenoj u subotu, sutkinja Katherine Menendez utvrdila je da argumenti tužitelja nisu dovoljni da im se odobri važna odluka o privremenoj blokadi. Glavna državna odvjetnica Pam Bondi odmah je to pozdravila kao 'ogromnu pravnu pobjedu', napominjući da je sutkinju koja donijela presudu imenovao demokratski predsjednik Joe Biden.

'Ni gradovi utočišta (poput Minneapolisa) ni neutemeljene tužbe neće spriječiti Trumpovu administraciju da provodi savezni zakon u Minnesoti', napisala je Bondi na X-u.

