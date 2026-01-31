Slučaj Epstein: Oglasio se i Milo Đukanović

AFERA STOLJEĆA

Milo Đukanović
Milo Đukanović Izvor: EPA / Autor: Boris Pejovic
Bivši predsjednik i premijer Crne Gore Milo Đukanović, koji se spominje u dokumentima koje je objavilo američko ministarstvo pravosuđa u slučaju Epstein, negirao je u subotu da je poznavao pokojnog američkog financijaša i seksualnog prijestupnika

Đukanović se spominje u porukama koje je Epstein navodno razmjenjivao sa slovačkim političarom Miroslavom Lajčakom, koji je ranije danas, nakon objave komunikacije s Epsteinom, podnio ostavku na mjesto savjetnika premijera Slovačke. Među značajnim diplomatskim funkcijama koje je Lajčak ranije obnašao bila je i dužnost izaslanika Europske unije za provedbu referenduma o neovisnosti Crne Gore.

Kako prenose crnogorski mediji, Lajčak u jednoj od poruka piše da se predsjednik Crne Gore 'raduje našem posjetu'. Na to Epstein odgovara Lajčaku: 'Možda bi on trebao pružiti utočište Donaldu (Trumpu)'. Lajčak zatim piše da je 'Donaldu slaba točka Crna Gora'.

Epstein tijekom prepiske također šalje Lajčaku poveznicu s portala New York Times s tekstom o Crnoj Gori i fotografiju Kotora, a Lajčak mu odgovara: 'Rekao sam ti da je Crna Gora sjajna.' Epstein je također pitao Lajčaka je li Đukanović predsjednik ili premijer Crne Gore, a Lajčak mu je odgovorio da je predsjednik. Dio poruka razmijenjen je u kolovozu 2018. godine, a dio 21. rujna iste godine.

Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein Izvor: Profimedia / Autor: Sipa USA / ddp USA / Profimedia

Đukanović: Nisam poznavao Epsteina

U reakciji na prepisku Lajčaka i Epsteina, bivši predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da nije poznavao Jeffreyja Epsteina. U objavi na mreži X također je naveo da nikada s Epsteinom nije imao ni neposrednu ni posrednu komunikaciju.

'Na učestalo zanimanje predstavnika medija povodom objave komunikacija pokojnog Jeffreyja Epsteina obavještavam da Epsteina nisam poznavao niti sam s njim ikada obavio neposrednu ili posrednu komunikaciju. Stoga, razumljivo, ne mogu svjedočiti o vjerodostojnosti objavljenih Epsteinovih razgovora, niti o njegovim eventualnim posjetima Crnoj Gori.'

U objavi navodi i kako žali što ne može izaći u susret očekivanjima pojedinih medijskih djelatnika i odgovoriti na pitanje kako je Epstein došao do zaključka da je ‘gospodin Đukanović sjajan lik’. 'Preporučujem im da, ako ga negdje sretnu prije mene, to obavezno provjere i o njegovu stajalištu obavijeste javnost', napisao je Đukanović na X-u.

