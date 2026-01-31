MINISTARSTVO DOMOVINSKE SIGURNOSTI

Trump naredio DHS-u da se drži dalje od prosvjeda u gradovima pod vodstvom demokrata

L. Š. / Hina

31.01.2026 u 22:54

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u subotu da je naredio ministarstvu domovinske sigurnosti (DHS) da se 'ni pod kojim okolnostima' ne miješa u prosvjede u gradovima pod vodstvom demokrata osim ako ne zatraže saveznu pomoć ili ako je savezna imovina ugrožena

Gradovi moraju zaštititi vlastitu državnu i lokalnu imovinu, napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama. Pripadnici ICE-a i granične patrole nastavit će čuvati savezne zgrade, napisao je Trump na Truth Socialu.

Objava dolazi dan nakon što su tisuće prosvjednika izašle na ulice Minneapolisa i diljem zemlje kako bi zahtijevali povlačenje saveznih imigracijskih agencija iz Minnesote, nakon što je ubijeno dvoje američkih državljana. Trumpova administracija poslala je 3000 saveznih policajaca u Minneapolis u sklopu operacije suzbijanja ilegalne imigracije, a mnogi od njih našli su se u sukobu s prosvjednicima i aktivistima.

To je najnoviji primjer Trumpove spremnosti da koristi savezno osoblje u gradovima. Poslao je savezne policajce ili pripadnike Nacionalne garde u niz gradova kojima uglavnom upravljaju demokrati, uključujući Los Angeles, Chicago, Washington, D.C. i Portland u Oregonu.

Rekao je da su ti potezi nužni za provođenje zakona o imigraciji i kontrolu kriminala. Lokalni čelnici u većini tih gradova osporavaju tu tvrdnju.

