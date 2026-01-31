HDZ kritizirao novi program SDP-a: 'Podržavaju Tomaševićev harač!'

Podsjetimo, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je u subotu na konvenciji stranke da će politika njegove vlade biti smanjenje radnog vremena i jače oporezivanje kapitala dok je vjernike iz SDP-a pozvao da se suprotstave ultrakonzervativcima u svojim župama.

U statusu objavljenom na službenom profilu HDZ-a navodi se da su politike nižih poreza u praksi bile suprotne onome što, prema njihovim tvrdnjama, provodi SDP u lokalnim sredinama u kojima sudjeluje u vlasti. Kao primjer se ističe Zagreb, uz tvrdnju da gradska vlast, koju predvodi platforma Možemo!, provodi politiku visokih poreza, uključujući, kako navode, 'najveći porez na plaće u Hrvatskoj'.

HDZ u objavi navodi slučaj Rijeke, gdje su, prema njihovim riječima, visoke porezne stope bile uvedene dok je SDP bio na vlasti, nakon čega je stranka izgubila vlast.

Posebno se kritizira prijedlog skraćenog radnog tjedna i socijalne osjetljivosti. 'SDP se žestoko suprotstavljao neradnoj nedjelji i ograničenju/sniženju cijena proizvoda iz potrošačke košarice, strašeći narod da će zavladati 'potpune nestašice'. Radili su za interese krupnog kapitala, a protiv hrvatskih građana', navodi se u statusu.

U statusu se dovodi u pitanje i najavljena industrijalizacija. 'Pa njihova je #VladaRH, najgora u povijesti, iza sebe ostavila spaljenu zemlju, razoreno gospodarstvo i rejting u kreditnom smeću. A radnike sa srezanim plaćama i skresanim pravima!'

HDZ tvrdi u objavi da je jedina dosljedna odrednica novog programa SDP-a, kako navode, 'radikalni zaokret ulijevo'. U objavi se pritom kritiziraju i, prema njihovim tvrdnjama, ideološke poruke s političkih prosvjeda, uključujući slogane o regionalnom povezivanju te navodno etiketiranje političkih neistomišljenika kao 'fašista'

Iz SDP-a se zasad nisu službeno očitovali o navodima iz objave HDZ-a.