Ništa od sastanka u nedjelju? Zelenski: 'Spremni smo. Čekamo informacije od SAD-a'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u subotu da Ukrajina čeka više informacija od SAD-a o daljnjim mirovnim pregovorima te da očekuje nove sastanke sljedeći tjedan

Izjava Zelenskog tijekom njegova večernjeg obraćanja daje naslutiti da neće doći do sastanka koji je bio zakazan za nedjelju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima između predstavnika Ukrajine, Rusije i SAD-a. Tri strane održale su krug pregovora prije tjedan dana. 'U stalnoj smo komunikaciji s američkom stranom i očekujemo točne detalje od njih po pitanju daljnjih sastanaka', rekao je Zelenski.

'Ukrajina je spremna djelovati u svim radnim formatima. Važno je da dođe do rezultata i da se održe sastanci. Računamo na sastanke sljedeći tjedan i pripremamo se za njih.'

Američki izaslanik Steve Witkoff predvodio je izaslanstvo SAD-a na pregovorima na Floridi u subotu s izaslanikom Kremlja Kirilom Dmitrijevim te je razgovore ocijenio kao 'produktivne i konstruktivne.'

Witkoff je pitanje teritorija izdvojio kao ključno u postizanju napretka u pregovorima, dok je Kijev odbacio zahtjev Moskve da preda cijelu regiju Donbas, uključujući i područja koja ruska vojska nije zauzela.

Savjetnik Kremlja za vanjsku politiku Jurij Ušakov rekao je ovaj tjedan da teritorij nije jedini ključni problem u raspravama, no nije identificirao druga neriješena pitanja.

