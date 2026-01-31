Ništa od sastanka u nedjelju? Zelenski: 'Spremni smo. Čekamo informacije od SAD-a'

Izjava Zelenskog tijekom njegova večernjeg obraćanja daje naslutiti da neće doći do sastanka koji je bio zakazan za nedjelju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima između predstavnika Ukrajine, Rusije i SAD-a. Tri strane održale su krug pregovora prije tjedan dana. 'U stalnoj smo komunikaciji s američkom stranom i očekujemo točne detalje od njih po pitanju daljnjih sastanaka', rekao je Zelenski.

'Ukrajina je spremna djelovati u svim radnim formatima. Važno je da dođe do rezultata i da se održe sastanci. Računamo na sastanke sljedeći tjedan i pripremamo se za njih.'