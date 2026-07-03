Sudaraju se dva velika klimatska fenomena: Prve prognoze otkrivaju što nas čeka ove zime

Prema najnovijim analizama koje je objavio Severe Weather Europe , u sjevernom Atlantiku ponovno se razvija tzv. hladna kaplja , odnosno područje mora s osjetno nižim temperaturama od prosjeka. Istodobno, u tropskom dijelu Tihog oceana jača super El Niño, jedan od najsnažnijih klimatskih fenomena koji može utjecati na vremenske prilike diljem svijeta.

Dok se u tropskom dijelu Tihog oceana razvija snažan super El Niño , u sjevernom Atlantiku ponovno jača hladna oceanska anomalija koja bi mogla potrajati još najmanje godinu dana. Stručnjaci ističu da je prerano za konačne zaključke, no prvi signali već upućuju na moguće obrasce vremena u Europi i Sjevernoj Americi.

Hladna anomalija u Atlantiku mogla bi potrajati do 2027.

Podaci pokazuju da je sjeverni Atlantik trenutačno znatno hladniji nego u isto vrijeme prošle godine. Posebno se ističe područje Golfske struje, gdje su temperature mora nekoliko stupnjeva niže nego lani.

Prognoze upućuju na to da se hladna anomalija neće brzo povući, već bi mogla ostati prisutna tijekom cijele zime pa čak i do 2027. godine. Analize za prosinac pokazuju da se ne radi o kratkotrajnoj pojavi, nego o dugotrajnijem obrascu koji bi mogao imati utjecaj na atmosferu.

Meteorolozi smatraju da bi ta hladna zona mogla biti povezana s promjenama u globalnoj cirkulaciji zraka koje prate razvoj super El Niña, pri čemu oceanske anomalije često služe kao pokazatelj većih promjena u klimatskom sustavu.

Što bi to moglo značiti za zimu?

Na temelju aktualnih podataka i usporedbe s prethodnim godinama, stručnjaci očekuju formiranje područja visokog tlaka nad Kanadom te nižeg tlaka nad središnjim i južnim dijelovima Sjedinjenih Država.

Super El Niño mogao bi donijeti iznadprosječno toplo vrijeme u sjeverne dijelove SAD-a i Kanade, dok bi se u središnjim, južnim i istočnim područjima SAD-a mogla razviti izraženija hladna anomalija.

Za Europu prve prognoze upućuju na češću prisutnost polja visokog tlaka zraka tijekom zime, što bi moglo pogodovati toplijim vremenskim uvjetima od prosjeka.

Kako zima bude odmicala, očekuje se sve izraženiji utjecaj toplijih anomalija, pa bi velik dio kontinenta mogao imati blažu sezonu nego što je uobičajeno.

Ipak, meteorolozi upozoravaju da je riječ o vrlo ranim sezonskim prognozama koje će se u idućim mjesecima dodatno mijenjati kako budu pristizali novi podaci.