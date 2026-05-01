Trumpu danas istječe rok iz 1973.: Može li uopće nastaviti rat s Iranom?

Prema aktu o ratnim ovlastima iz 1973. američki predsjednici imaju 60 dana da vode ratne akcije u odgovoru na neposrednu prijetnju ili napad na SAD bez potvrde Kongresa.

Sjedinjene Države i Izrael napale su Iran 28. veljače, a predsjednik Donald Trump je službeno obavijestio Kongres 48 sati kasnije, čime je aktiviran rok koji istječe 1. svibnja. Američki ministar rata Pete Hegseth u svjedočenju pred Senatom u četvrtak je rekao da je dvotjedno primirje odgodilo rok, a mjera iz 1973. predsjedniku daje 30 dana produženja u svrhu sigurnosti vojske pri povlačenju, piše CNN.

Dio demokrata u Kongresu upozorava da se rok od 60 dana uopće nije smio primjenjivati jer nije postojala neposredna prijetnja iz Irana, dodaje američki medij.