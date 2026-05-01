VIDEO Fikret Hadžić izašao iz zatvora: Pamte ga po izjavi 'Nemoj, Hadžija, nećemo te više'

Nakon više od dva desetljeća provedenih iza zatvorskih zidina, na slobodu je izašao Fikret Hadžić, poznat pod nadimkom Hadžija. Vijest je za Klix.ba potvrdio direktor Kazneno-popravni zavod Zenica Rusmir Isak.

Hadžić je osuđen zbog zločina koji se dogodio početkom svibnja 2002. godine u Lukavac, kada su ubijena trojica članova obitelji Kasumović. Tvrdio je da je godinama bio izložen njihovom maltretiranju. Prema njegovim riječima, sve je kulminiralo nakon incidenta iz svibnja 2001., kada je, kako navodi, bio pretučen, a napadači nisu snosili posljedice. Tada je odlučio uzeti pravdu u svoje ruke.

Godinu dana poslije, na Praznik rada, presreo je četvoricu članova obitelji na istom mjestu. Trojicu je ubio, a među njima oca i sina, Osmana i Bahriju, te Kuduma Kasumovića, dok je četvrti uspio pobjeći.

Hadžić je tijekom godina ostao upamćen i po izjavi koju je dao u jednoj emisiji: ‘Izranjavao sam ih da ne mogu bježati. Plaču, dreče: ‘Nemoj, nećemo te Hadžija više nikad.’ I nećeš. Što ćeš, ja sam ih riješio pobiti i gotovo.’