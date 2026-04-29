Ovaj vitamin povećava šanse za nestanak tumora i pomaže tijelu da se obrani od bolesti

Vitamin D mogao bi značajno poboljšati uspješnost kemoterapije kod žena oboljelih od raka dojke, i to na vrlo jednostavan način. Novo istraživanje pokazuje da svakodnevno uzimanje dodataka ovog vitamina može povećati šanse za nestanak tumora

Znanstvenici iz Brazila otkrili su da bi dodatak vitamina D mogao pomoći da kemoterapija djeluje učinkovitije kod žena oboljelih od raka dojke. Studija provedena na Medicinskom fakultetu u Botucatuu pri Državnom sveučilištu São Paulo (FMB-UNESP) sugerira da niske doze ovog vitamina mogu poboljšati ishode liječenja te biti pristupačnija opcija u odnosu na neke skupe terapije, prenosi Science Daily. Istraživanje, koje je financirala zaklada FAPESP, obuhvatilo je 80 žena starijih od 45 godina. Podijeljene su u dvije skupine: jedna je svakodnevno uzimala 2000 internacionalnih jedinica (IU) vitamina D, a druga placebo. Sve su bile podvrgnute neoadjuvantnoj kemoterapiji prije operacije.

Veća stopa nestanka tumora Nakon šest mjeseci razlike su bile jasne: u skupini koja je uzimala vitamin D kod 43 posto žena zabilježen je potpun nestanak raka, a u skupini koja je uzimala placebo taj je udio iznosio 24 posto. 'Čak i s malim uzorkom bilo je moguće uočiti značajnu razliku u odgovoru na kemoterapiju. Uz to, doza korištena u istraživanju (2000 IU dnevno) znatno je niža od ciljne doze za nadoknadu manjka vitamina D', rekao je Eduardo Carvalho-Pessoa, predsjednik regionalnog ogranka brazilske udruge za mastologiju u São Paulu i jedan od autora studije objavljene u časopisu Nutrition and Cancer.