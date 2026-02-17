Udarnu skupinu SAD-a predvodi nosač aviona s tri razarača; Iran reagirao demonstracijom sile

BBC Verify potvrdio je, koristeći satelitske snimke, lokaciju američkog nosača zrakoplova USS Abraham Lincoln u blizini IranA, dok Washington nastavlja pojačavati pritisak na Teheran zbog vojnog programa i nedavnih smrtonosnih sukoba s prosvjednicima

Američki i iranski dužnosnici trebali bi se sastati u utorak u Švicarskoj na drugom krugu razgovora. Iran tvrdi da će fokus sastanka biti njegov nuklearni program te moguće ublažavanje ekonomskih sankcija koje su uvele Sjedinjene Američke Države. Washington je, međutim, ranije dao do znanja da želi otvoriti i druga pitanja, piše BBC. USS Abraham Lincoln, koji predvodi udarnu skupinu sastavljenu od tri razarača s navođenim raketama, nosi oko 90 zrakoplova, uključujući borbene avione F-35, a ima posadu od približno 5680 članova. Prema dostupnim informacijama, brod je raspoređen u regiju Perzijski zaljev krajem siječnja, no do sada nije bio uočen na satelitskim snimkama. Trenutačno se nalazi uz obalu Oman, oko 700 kilometara od Irana.

SAD je navodno u regiju poslao i USS Gerald R. Ford, najveći ratni brod na svijetu, koji bi na Bliski istok mogao stići u sljedeća tri tjedna. Dolazak Abrahama Lincolna dodatno potvrđuje američko vojno jačanje u regiji tijekom posljednjih tjedana. BBC Verify pritom bilježi povećan broj američkih razarača, borbenih brodova i vojnih zrakoplova na području Bliski istok. Koju je vojnu opremu SAD premjestio na Bliski istok? Javno dostupne snimke europskih satelita Sentinel-2 prikazuju Abraham Lincoln u Arapsko more, otprilike 240 kilometara od obale Omana. Brod nije bio viđen otkako je navodno ušao u regiju u siječnju, ponajprije zato što je plovio otvorenim morem gdje je satelitska pokrivenost ograničena. Vojna sredstva na kopnu, s druge strane, lakše su uočljiva i češće snimana. Prema satelitskim podacima, trenutačno je moguće pratiti ukupno 12 američkih brodova na području Bliskog istoka. Uz nosač zrakoplova Abraham Lincoln i tri razarača klase Arleigh Burke koji čine njegovu udarnu skupinu, ondje su i dva razarača sposobna za raketne udare dugog dometa te tri specijalizirana broda za operacije blizu obale, smještena u pomorskoj bazi u Bahreinu.

Još dva razarača u Sredozemnom moru Dva dodatna razarača uočena su u istočnom dijelu Sredozemnog mora, u blizini američke baze Souda Bay, dok je još jedan registriran u Crvenom moru. Istodobno se prati i kretanje američkih zrakoplova u regiji. Zabilježen je porast broja borbenih aviona F-15 i EA-18 stacioniranih u vojnoj bazi Muwaffaq Salti u Jordanu, kao i veći broj američkih teretnih zrakoplova te letjelica za opskrbu gorivom i komunikaciju koje u Bliski istok stižu iz SAD-a i Europe. Kako je Iran odgovorio? Američko središnje zapovjedništvo objavilo je 6. veljače fotografije broda Abraham Lincoln okruženog razaračima, borbenim i nadzornim zrakoplovima te plovilima obalne straže u Arapskom moru. Snimke su protumačene kao jasna demonstracija vojne moći, na što je Iran odgovorio vlastitim pokazivanjem sile.