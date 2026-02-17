Teheran priprema 'Čuvare' dok SAD gomila ratne brodove uz obalu; Oglasio se Trump

Teheran i Washington uz posredovanje Omana započinju u utorak u Ženevi drugi krug razgovora s ciljem izbjegavanja rizika američke vojne intervencije. Trump je rekao da će biti "indirektno" uključen u nove razgovore.

"Neizravno ću sudjelovati u tim razgovorima", rekao je američki predsjednik novinarima u zrakoplovu Air Force One, na putu za Washington. "Mislim da ne žele preuzeti odgovornost za posljedice nepostizanja dogovora", rekao je Trump, misleći na iranske vlasti.

Dvije neprijateljske zemlje obnovile su razgovore 6. veljače u Muscatu, glavnom gradu Omana, nakon eskalacije prijetnji s obje strane. U svjetlu razgovora, "možemo oprezno zaključiti da je stav SAD-a o iranskom nuklearnom pitanju postao realniji", rekao je u ponedjeljak glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmail Baqaei novinskoj agenciji IRNA.

Iranska revolucionarna garda rasporedila brodove i testirala dronove

Paraleleno s diplomatskim naporima, Iranska revolucionarna garda rasporedila je u ponedjeljak brodove i helikoptere te testirala dronove i rakete u vojnoj vježbi koja se čini kao demonstracija sile u strateškom Hormuškom tjesnacu.

Manevri, čije trajanje nije navedeno, imaju za cilj pripremiti Čuvare, ideološku vojsku Islamske Republike, "za potencijalne sigurnosne i vojne prijetnje", rekla je državna televizija koja je emitirala snimke.

SAD gomila ratne brodove uz obalu Irana

Washington pak i dalje održava vojni pritisak - nosač zrakoplova nalazi se uz obalu Irana, otprilike 700 kilometara od obala, a i drugi će biti raspoređen. Donald Trump, čini se, drži svoje mogućnosti otvorenima, ocjenjuje France presse.

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči stigao je u ponedjeljak u Švicarsku gdje se sastao sa svojim omanskim kolegom kako bi objasnio "perspektivu i razmatranja Islamske Republike o nuklearnom pitanju i ukidanju sankcija", prema iranskom ministarstvu vanjskih poslova.

U tom priopćenju on je spomenuo i iransku "odlučnost" da slijedi "diplomaciju usmjerenu na rezultate kako bi se jamčili interesi i prava Iranaca te mir i stabilnost u regiji".

Zapadne zemlje i Izrael, za kojeg stručnjaci smatraju da je jedina nuklearna sila na Bliskom istoku, sumnjaju da se Iran želi domoći nuklearnog oružja.

Teheran poriče da gaji takve ambicije, ali inzistira na svom "neotuđivom pravu" da razvija civilni nuklearni program i obogaćuje uranij, posebno za energiju, u skladu s odredbama Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), kojeg je potpisnik.