Europa protiv američkog mirovnog plana za Ukrajinu. Zelenski ga prihvaća, najavio i razgovor s Trumpom

Ured Zelenskog je ranije izvijestio da je ukrajinski predsjednik primio nacrt novog plana koji podržavaju Sjedinjene Države za okončanje ruskog rata u Ukrajini . Priopćeno je i da Zelenski očekuje da će u narednim danima razgovarati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

'Ukrajini je potreban mir i Ukrajina će učiniti sve da nitko na svijetu ne može reći da ometamo diplomaciju. To je važno', rekao je Zelenski u svom večernjem video obraćanju, dodavši i da Ukrajina neće davati 'problematične' izjave . 'Glavni zadatak za sve je konstruktivan diplomatski proces sa SAD-om i svim našim partnerima. Ključno je imati stabilnu podršku za našu vojsku i sve naše planirane obrambene operacije i duboke udare', izjavio je.

Dva izvora upoznata s ovim pitanjem rekla su u srijedu za Reuters da je Washington signalizirao Zelenskom da Kijev mora prihvatiti američki okvir za okončanje gotovo četverogodišnjeg rata, koji uključuje teritorijalne ustupke i smanjenje ukrajinskih oružanih snaga.

Europske zemlje u četvrtak su se usprotivile planu, za koji izvori kažu da bi od Kijeva također zahtijevao da se odrekne dijela teritorija i djelomično razoruža, što su uvjeti koje ukrajinski saveznici smatraju kapitulacijom. Bijela kuća je priopćila da je američki mirovni plan koji podržava predsjednik Donald Trump, a o kojem se pregovara s Rusijom i Ukrajinom, 'dobar za obje strane'.

Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff i američki državni tajnik Marco Rubio 'tiho' su mjesec dana radili na planu, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. 'U tijeku je i mijenja se, ali predsjednik podržava ovaj plan. To je dobar plan i za Rusiju i za Ukrajinu i vjerujemo da bi trebao biti prihvatljiv objema stranama', rekla je Leavitt na brifingu.

Napad na Zaporižje

U ruskom napadu na jugoistočni ukrajinski grad Zaporižje kasno u četvrtak ubijeno je pet osoba, a tri su ozlijeđene, rekao je regionalni guverner Ivan Fedorov.

Slike koje je Fedorov objavio prikazuju zgrade u plamenu i ulice prekrivene ruševinama. Guverner je ranije izdao upozorenje na nadolazeći ruski napad navođenim bombama, piše Reuters.