Bijela kuća: Američki mirovni plan 'dobar' je i za Rusiju i za Ukrajinu

"U tijeku je i mijenja se, ali predsjednik podržava ovaj plan. To je dobar plan i za Rusiju i za Ukrajinu i vjerujemo da bi trebao biti prihvatljiv objema stranama", rekla je Leavitt na brifingu.

Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff i američki državni tajnik Marco Rubio "tiho" su mjesec dana radili na planu, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

To je prva službena potvrda Bijele kuće o nacrtu plana za koji su ukrajinski dužnosnici ranije rekli da ga je Washington predstavio predsjedniku Volodimiru Zelenskom.

"Jako naporno radimo na tome da se to ostvari", rekla je i dodala da Washington "vodi dobre razgovore" s Ukrajinom i Rusijom kako bi "razumio na što bi se te zemlje obvezale".

Detalji koje je AFP-u dostavio izvor upoznat s tim pitanjem pokazali su da sadrži mnoge zahtjeve maksimalističke Moskve, što uključuje ukrajinsko odricanje od dijela teritorija i smanjenje njenih oružanih snaga.

Leavitt je odbila dati detalje nacrta, ali je porekla da bi plan bio nepovoljan za Ukrajinu. "Rubio i Witkoff su se prošli tjedan sastali s ukrajinskim predstavnicima", dodala je.

Trump postaje "sve frustriraniji" objema stranama, ali je predan okončanju rata, rekla je. Republikanac je obećao okončati sukob u roku od 24 sata od stupanja na dužnost u siječnju.

"Znam da postoji mnogo kritika, ali bih vas samo podsjetila na povijesni uspjeh koji su Trump i njegov tim postigli na Bliskom istoku", rekla je Leavitt, misleći na krhko primirje između Izraela i Hamasa u Gazi.

"Vjerujemo da je to moguće s Rusijom i Ukrajinom te jako naporno radimo na tome da to postignemo", rekla je.