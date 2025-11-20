presuda trećeg

Bijela kuća: Američki mirovni plan 'dobar' je i za Rusiju i za Ukrajinu

V. B./Hina

20.11.2025 u 23:29

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: NATHAN HOWARD / POOL
Bionic
Reading

Američki mirovni plan koji podržava predsjednik Donald Trump, a o kojem se pregovara s Rusijom i Ukrajinom, "dobar je za obje strane", priopćila je u četvrtak Bijela kuća

Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff i američki državni tajnik Marco Rubio "tiho" su mjesec dana radili na planu, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt.

"U tijeku je i mijenja se, ali predsjednik podržava ovaj plan. To je dobar plan i za Rusiju i za Ukrajinu i vjerujemo da bi trebao biti prihvatljiv objema stranama", rekla je Leavitt na brifingu.

Ova zemlja zarađuje milijarde na ruskom ratu i troši ih na sofisticirano naoružanje Izvor: tportal.hr / Autor: EPA/PIXSELL/Neven Bučević

"Jako naporno radimo na tome da se to ostvari",  rekla je i dodala da Washington "vodi dobre razgovore" s Ukrajinom i Rusijom kako bi "razumio na što bi se te zemlje obvezale".

To je prva službena potvrda Bijele kuće o nacrtu plana za koji su ukrajinski dužnosnici ranije rekli da ga je Washington predstavio predsjedniku Volodimiru Zelenskom.

vezane vijesti

Detalji koje je AFP-u dostavio izvor upoznat s tim pitanjem pokazali su da sadrži mnoge zahtjeve maksimalističke Moskve, što uključuje ukrajinsko odricanje od dijela teritorija i smanjenje njenih oružanih snaga.

Leavitt je odbila dati detalje nacrta, ali je porekla da bi plan bio nepovoljan za Ukrajinu. "Rubio i Witkoff su se prošli tjedan sastali s ukrajinskim predstavnicima", dodala je.

Trump postaje "sve frustriraniji" objema stranama, ali je predan okončanju rata, rekla je. Republikanac je obećao okončati sukob u roku od 24 sata od stupanja na dužnost u siječnju.

"Znam da postoji mnogo kritika, ali bih vas samo podsjetila na povijesni uspjeh koji su Trump i njegov tim postigli na Bliskom istoku", rekla je Leavitt, misleći na krhko primirje između Izraela i Hamasa u Gazi.

"Vjerujemo da je to moguće s Rusijom i Ukrajinom te jako naporno radimo na tome da to postignemo", rekla je.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
prtisak na agresora

prtisak na agresora

Kallas: Plan EU-a je oslabiti Rusiju i podržati Ukrajinu
čeka se od siječnja

čeka se od siječnja

SAD jača pritisak na političare u BiH radi gradnje 'Južne interkonekcije'
stanje se ne smiruje

stanje se ne smiruje

Užas u Vijetnamu: 41 osoba poginula u poplavama, obilne padaline ne posustaju

najpopularnije

Još vijesti