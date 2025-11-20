Palestinskim vlastima 88 milijuna eura na donatorskoj konferenciji

Šuica je u četvrtak s palestinskim premijerom Mohamedom Mustafom supredsjedala prvim sastankom donatorske skupine za Palestinu. Na sastanku su sudjelovali ministri i visoki dužnosnici iz 60-ak zemalja, država članica EU-a, arapskih zemalja, potencijalnih donatora za mirovni plan za Gazu te predstavnici međunarodnih i regionalnih organizacija i financijskih institucija.

Na marginama toga sastanka Njemačka, Luksemburg, Slovenija i Španjolska potpisale su više od 82 milijuna eura pomoći za palestinsku samoupravu. Ranije su Finska, Irska, Italija i Španjolska obećale 6 milijuna eura, tako da je ukupni iznos nešto preko 88 milijuna eura.

Šuica je istaknula da je potpora EU-a značajna, ali “potrebna je daljnja međunarodna podrška kako bismo stabilizirali palestinsku fiskalnu situaciju”.