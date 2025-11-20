Amerikanci se ponudili za povezivanje plinske mreže BiH i Hrvatske

"Sudionici (sastanka) su se načelno suglasili s takvim prijedlogom i obvezali se na nastavak detaljnijih razgovora u predstojećem razdoblju", stoji u priopćenju veleposlanstva SAD.

Kako su objavili iz američkog veleposlanstva, Ginkel je predvodio razgovore o mogućnosti da američka tvrtka preuzme razvoj, izgradnju i upravljanje tim plinovodom čime bi se, kako smatraju, omogućila brza i učinkovita provedba projekta.

Cilj tog sastanka bio je ubrzati provedbu projekta "Južna interkonekcija", odnosno povezivanje plinskih mreža u Hrvatskoj i BiH novim plinovodom preko Zagvozda ka Posušju i dalje ka Mostaru i središnjoj Bosni.

Dodali su kako bi ulaganje američkog privatnog sektora moglo značajno ubrzati realizaciju "Južne interkonekcije" te osigurati pristup američkom tečnom plinu što bi dodatno ojačalo energetsku sigurnost Bosne i Hercegovine.

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković kazao je kako je to odličan prijedlog američke strane jer bi se u BiH sami teško mogli dogovoriti kako dalje.

"Možemo dobiti važnu ulogu u transportu plina s Krka prema drugim zemljama. Super sastanak, super ideja američke administracije i poznavajući njih mislim da ćemo sada upravo krenuti u realizaciju", izjavio je Konaković pojašnjavajući kako se razmatra koncept po kojemu bi američka tvrtka dobila koncesiju na razdoblje od 30 do 50 godina.

Parlament Federacije BiH je zakon o "Južnoj interkonekciji" usvojio u siječnju a tome je izravni poticaj dala administracija bivšeg predsjednika SAD Joea Bidena s ciljem smanjenja ovisnosti BiH o plinu iz Rusije.

Od usvajanja zakona nisu poduzeti nikakvi koraci na njegovoj provedbi jer je HDZ BiH tražio da projekt vodi nova tvrtka čije bi sjedište bilo u Mostaru dok je zakon predviđao da implementator bude tvrtka BH-Gas sa sjedištem u Sarajevu.

Amerikanci sada nude da oni preuzmu taj posao jer se političari u BiH nisu mogli dogovoriti o domaćem rješenju.