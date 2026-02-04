Ruske špijunske letjelice presrele europske satelite: Mogu paralizirati cijele nacije

Ruske svemirske letjelice presretale su komunikacije ključnih europskih satelita, upozoravaju sigurnosni dužnosnici, navodeći da takve aktivnosti predstavljaju ozbiljan rizik za sigurnost tih sustava
Riječ je o ruskim satelitskim letjelicama Luč-1 i Luč-2, a one su se u posljednje tri godine opasno približavale geostacionarnim satelitima koji opslužuju Europu, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo te dijelove Afrike i Bliskog istoka.
Prema orbitalnim podacima i teleskopskim promatranjima, u njihovoj su se blizini zadržavale tjednima, ponekad i mjesecima. Od lansiranja 2023. godine, Luč-2 se približio najmanje 17 europskih satelita.
'Za oba satelita se sumnja da obavljaju posao signalne obavještajne službe', rekao je za Financial Times general-bojnik Michael Traut, načelnik svemirskog zapovjedništva njemačke vojske. Visoki europski obavještajni dužnosnik naveo je da su bili pozicionirani blizu podatkovnih snopova koji se sa zemaljskih stanica šalju satelitima.
Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da dio osjetljivih zapovjednih podataka za upravljanje satelitima nije šifriran jer su mnogi sustavi lansirani prije više godina, bez naprednih mogućnosti enkripcije. To ih čini ranjivima na buduće ometanje ili potencijalno preuzimanje kontrole.
Rusija pojačala hibridni rat
Ovi manevri odvijaju se u trenutku u kojem Rusija pojačava 'hibridno ratovanje' u Europi, uključujući sabotaže podmorskih kabela, pa vojni i obavještajni dužnosnici upozoravaju da bi se slične aktivnosti mogle preseliti u svemir.
'Satelitske mreže Ahilova su peta modernih društava. Tko god ih napadne, može paralizirati cijele nacije', rekao je njemački ministar obrane Boris Pistorius. 'Ruske aktivnosti temeljna su prijetnja svima nama, posebno u svemiru. Prijetnja koju više ne smijemo ignorirati.'
Sateliti kojima su se Luč-1 i Luč-2 približavali primarno služe civilnim namjenama, ali prenose i osjetljive komunikacije vlada, djelomično i vojne podatke. Prema riječima europskog obavještajnog dužnosnika, ti sateliti vjerojatno nemaju izravnu sposobnost ometanja ili uništavanja drugih letjelica, no Rusiji su mogli pružiti vrijedne podatke o tome kako se takvi sustavi mogu poremetiti.
Presreli su zapovjednu vezu
General-bojnik Traut pretpostavlja da su presreli 'zapovjednu vezu', kanal između satelita i zemaljskih kontrolnih centara koji omogućuje njihovu prilagodbu u orbiti.
Belinda Marchand iz Slingshot Aerospacea rekla je da su ruske letjelice 'manevrirale i 'parkirale' se u blizini geostacionarnih satelita, često mjesecima', dodajući da se Luč-2 trenutačno nalazi 'u blizini' Intelsata 39. 'Posjetili su iste operatore pa se može zaključiti da imaju određenu svrhu', rekao je Norbert Pouzin iz francuske tvrtke Aldoria. 'Sve su to operatori sa sjedištem u NATO-u.'
Pouzin upozorava da čak i bez dešifriranja poruka mogu mapirati način korištenja satelita i lokacije zemaljskih terminala.
Rusija lansirala nove satelite
Rusija je, dodaje, prošle godine lansirala i nove satelite, Kosmos 2589 i Kosmos 2590, sličnih manevarskih sposobnosti. Istodobno, čini se da Luč-1 više nije u funkciji. Dana 30. siječnja teleskopi su uočili oblak plina iz tog satelita, nakon čega je došlo do njegove djelomične fragmentacije.
'Izgleda da je sve počelo s nečim povezanim s pogonskim sustavom… svakako je došlo do fragmentacije i satelit se još uvijek prevrće', rekla je Marchand.