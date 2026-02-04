Ruske špijunske letjelice presrele europske satelite: Mogu paralizirati cijele nacije

Riječ je o ruskim satelitskim letjelicama Luč-1 i Luč-2, a one su se u posljednje tri godine opasno približavale geostacionarnim satelitima koji opslužuju Europu, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo te dijelove Afrike i Bliskog istoka.

Prema orbitalnim podacima i teleskopskim promatranjima, u njihovoj su se blizini zadržavale tjednima, ponekad i mjesecima. Od lansiranja 2023. godine, Luč-2 se približio najmanje 17 europskih satelita.

'Za oba satelita se sumnja da obavljaju posao signalne obavještajne službe', rekao je za Financial Times general-bojnik Michael Traut, načelnik svemirskog zapovjedništva njemačke vojske. Visoki europski obavještajni dužnosnik naveo je da su bili pozicionirani blizu podatkovnih snopova koji se sa zemaljskih stanica šalju satelitima.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da dio osjetljivih zapovjednih podataka za upravljanje satelitima nije šifriran jer su mnogi sustavi lansirani prije više godina, bez naprednih mogućnosti enkripcije. To ih čini ranjivima na buduće ometanje ili potencijalno preuzimanje kontrole.