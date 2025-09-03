Nakon skandala s avionom Von der Leyen: Ovako EU i NATO planiraju spriječiti sabotaže GPS-a

Europa se suočava s rastućim prijetnjama ometanja i lažiranja GPS signala, osobito u baltičkoj i crnomorskoj regiji, blizu zračnih luka i kritične infrastrukture

Podsjetimo, najnoviji incident dogodio se u nedjelju, kada je avion predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen tijekom njezine službene turneje po europskim državama pretrpio ozbiljne smetnje GPS signala u bugarskom zračnom prostoru. Piloti su morali koristiti papirnate mape da bi sigurno sletjeli u zračnu luku u Plovdivu. Lokalne vlasti pritom su posumnjale na rusku intervenciju, no Moskva je zanijekala umiješanost u ometanju GPS-a. Istovremeno je stranica za praćenje letova Flightradar demantirala izvještaje o kvaru GPS sustava aviona kojim je Von der Leyen putovala u Bugarsku: 'Let na kojem je bila Ursula von der Leyen odašiljao je signal dobre kvalitete od polijetanja do slijetanja.' 'Od početka rata i ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine zabilježen je znatan i uočljiv porast ometanja satelitske navigacije (GNSS). U posljednje vrijeme svjedočili smo incidentima u Bugarskoj i na istočnom krilu EU-a, od Finske do Cipra, koji pogađaju i zrakoplove i brodove', izjavila je Paula Pinho, glasnogovornica Europske komisije, prenosi Euronews.

Riječ je o širem trendu. U svibnju 2025. godine europski ministri upozorili su da se ometanje GPS-a i spoofing (ubacivanje lažnih signala), koje narušava ili onemogućava pristup satelitskom navigacijskom sustavu, bilježe još od 2022. godine, ponajviše iz Rusije i Bjelorusije, a od kolovoza 2024. broj prijava naglo raste. Tradicionalno su to koristile vojne i obavještajne službe za zaštitu osjetljivih lokacija, no države poput Rusije sve više upotrebljavaju ometanje signala GPS-a i s ciljem narušavanja života civila. Litva je u lipnju 2025. godine prijavila više od 1000 slučajeva ometanja; 22 puta više nego godinu ranije. Estonija je zabilježila da je čak 85 posto letova pogođeno smetnjama u radu GPS-a, a Poljska je samo u siječnju ove godine evidentirala 2732 slučaja ometanja i lažiranja signala. Ni Velika Britanija nije bila pošteđena – prošle godine avion tadašnjeg ministra obrane Granta Shappsa prijavio je smetnje u radu GPS-a u blizini Kalinjingrada. Vlade EU-a upozorile su da sve učestalije ometanje GPS signala, za koje se okrivljuje Rusiju, prijeti izazivanjem velikih zračnih nesreća jer komercijalni zrakoplovi time ostaju 'slijepi' usred leta. Takvi incidenti značajno su porasli u području Baltičkog mora i istočnoeuropskim državama koje graniče s Rusijom, pogađajući zrakoplove, brodove i civile koji svakodnevno koriste ovaj sustav za navigaciju. Hibridno ratovanje Stručnjaci navode da postoje dvije glavne vrste napada: ometanje GPS-a (jamming) – stvaranje radijskog šuma kojim se blokira signal sa satelita, te lažiranje GPS-a (spoofing) – ubacivanje lažnih signala da bi primatelj dobio pogrešne podatke o lokaciji ili navigaciji. 'To su tehnike hibridnog i elektroničkog ratovanja koje Rusija koristi za zastrašivanje susjeda', rekao je David Stupples, profesor na londonskom sveučilištu City St George’s. Slične posljedice bilježe se i na sjeveru Norveške, gdje ometanje GPS-a utječe na ambulantna vozila, zrakoplove i pomorski promet. Unatoč zabrinutosti, piloti su obučeni za ovakve situacije i raspolažu alternativnim navigacijskim metodama. Rezervni sustavi, iako manje precizni od GPS-a, u kombinaciji s radarima Eurocontrola omogućuju sigurnost letova. 'Najveći rizik javlja se pri vrlo lošim vremenskim uvjetima, no takvi slučajevi čine manje od jedan posto svih situacija', rekao je Tegg Westbrook, profesor na Sveučilištu u Stavangeru.