Poljska na nogama: Zbog sabotaže željeznice podiže se treća razina prijetnje

Tusk je objavio da je Poljska identificirala dvoje ljudi odgovornih za sabotažu njene željezničke pruge, otkrivši da je riječ o dvoje ukrajinskih državljana koji su surađivali s ruskim obavještajnim agencijama te su pobjegli u Bjelorusiju.

„To će se odnositi na određene željezničke pruge, dok će ostatak zemlje ostati pod drugom razinom prijetnje”.

„Čelnik agencije za unutarnju sigurnost i ministar unutarnjih poslova zatražili su da uvedem treću razinu prijetnje , Charlie, zbog terorističkih prijetnji”, rekao je Tusk parlamentu.

Glasnogovornik poljskih specijalnih službi rekao je ranije u utorak da sve upućuje da iza sabotaže poljske željezničke pruge prema Ukrajini stoje ruske obavještajne službe.

Eksplozija na pruzi Varšava-Lublin, koja povezuje prijestolnicu s gradom na ukrajinskoj granici, dogodila se nakon niza podmetnutih požara, sabotaža i kibernetičkih napada u Poljskoj i drugim europskim zemljama.

Poljska vlada u utorak ujutro je na temu incidenta održala izvanredni sastanak Vijeća za nacionalnu sigurnost na kojem su prisustvovali i vojni zapovjednici, čelnici obavještajnih agencija te predstavnik predsjednika.