Ruska fregata ispalila hice upozorenja maloj jedrilici u La Mancheu: 'Bilo je nestvarno'

Rusko ministarstvo obrane tvrdi da se jedrilica ‘opasno približavala’ fregati, no Kelveyjevi to odbacuju. ‘Nismo bili na kursu sudara’, poručili su.

Supružnici su u utorak ujutro plovili oko 23 milje od obale otoka Wighta kada su se približili ruskoj fregati Admiral Grigorovič. Ruski je ratni brod ispalio hice upozorenja ispred putanje njihove jedrilice registrirane u Ujedinjenom Kraljevstvu, u događaju koji je britansko Ministarstvo obrane ocijenilo ‘izoliranim incidentom’, prenosi BBC .

Prema priopćenju ruskog ministarstva obrane, posada Admirala Grigoroviča pucala je nakon neuspješnih pokušaja uspostavljanja radijske veze i ispaljivanja signalnih raketa. Iz Moskve tvrde da su mornari postupili ‘u strogom skladu s međunarodnim propisima o plovidbi’.

Jane Kelvey ispričala je da se ratni brod najprije oglasio s pet zvučnih signala, što u pomorskoj komunikaciji znači: ‘Jeste li nas uočili?’ ‘Odmah smo promijenili kurs kako bi posada vidjela da smo ih primijetili. Minutu kasnije ponovno su dali pet zvučnih signala, a zatim smo čuli četiri ili pet hitaca iz lakog naoružanja’, rekla je. ‘Nisu pucali prema nama. Vjerujemo da su to bili hici upozorenja ispaljeni u zrak.’

Britansko Ministarstvo obrane potvrdilo je da hici nisu bili usmjereni prema plovilu te da su ispaljeni kako bi se spriječio mogući sudar. Jane Kelvey uporabu oružja nazvala je ‘potpuno nepotrebnom’.

Incident se dogodio oko 20 nautičkih milja južno od otoka Wighta, izvan britanskih teritorijalnih voda. Britanske vlasti izvijestile su da je ruski brod ispalio hice upozorenja s udaljenosti od oko 457 metara.

BBC doznaje da se mala jedrilica bez motora, zbog guste magle, postupno približila ruskom brodu nakon isplovljavanja iz Ujedinjenog Kraljevstva. Britanski dužnosnici smatraju da je posada fregate procijenila kako je jedrilica slabije upravljiva i podložnija mogućem sudaru.

Do jedrilice je upućen čamac britanskog ophodnog broda HMS Tyne kako bi provjerio stanje posade i prikupio informacije o događaju. Na pitanje jesu li se uplašili nakon pucnjeva, supružnici su odgovorili da nisu. ‘Sagnula sam se i navukla platneni pokrov preko glave, dok je suprug nastavio upravljati jedrilicom’, rekla je Jane Kelvey.

Incident se dogodio nekoliko dana nakon što su britanski kraljevski marinci u La Mancheu presreli tanker iz ruske flote u sjeni koji je prevozio naftu pod sankcijama, no britansko Ministarstvo obrane tvrdi da ta dva događaja nisu povezana. Ruski ratni brodovi redovito prolaze La Mancheom međunarodnim vodama, a njihove aktivnosti rutinski prati Kraljevska mornarica.

Fregatu Admiral Grigorovič posljednjih je dana pratila britanska ophodna korveta HMS Mersey. Prema informacijama BBC-ja, Moskva je Admiralu Grigoroviču povjerila zadaću pratnje brodova iz ruske flote u sjeni kroz La Manche.

Pogrešna procjena?

Bivši kontraadmiral Kraljevske mornarice James Parkin smatra da je uporaba oružane sile krajnja mjera. ‘Ne bih se iznenadio da je riječ o pogrešnoj procjeni, a ne o namjernoj odluci da se puca u blizini britanske jedrilice’, rekao je.

Iako britansko Ministarstvo obrane procjenjuje da incident nije povezan s nedavnim presretanjem ruskog tankera, Parkin smatra da je ta operacija predstavljala ‘veliku neugodnost’ za Moskvu.

U vrijeme pojačanih napetosti između Ujedinjenog Kraljevstva i Rusije, ovaj je incident privukao znatno veću pozornost od svoje stvarne težine.