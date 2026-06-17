Rusi poslali val dronova i bombi na 'pojas tvrđava': Zapaljena zgrada i trgovački centar

Tužitelji u Donjeckoj regiji, središnjoj točki ukrajinske bojišnice, rekli su da su tri osobe poginule u dva bombaška napada u gradu Slovjansku. Petero osoba je ozlijeđeno.

Slovjansk je dio "pojasa tvrđava" koji snažno brani vojska i smatra se ključnim za suzbijanje spore ruske ofenzive u Donjecku.