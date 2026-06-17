ŽESTOK NOĆNI UDAR

Rusi poslali val dronova i bombi na 'pojas tvrđava': Zapaljena zgrada i trgovački centar

M.Č./Hina

17.06.2026 u 06:18

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Darya NAZAROVA / AFP
Bionic
Reading

U ruskim napadima na gradove na istoku i jugoistoku Ukrajine ubijene su četiri osobe, a zapaljena je stambena zgrada i trgovački centar, rekli su dužnosnici i tužitelji kasno u utorak

Tužitelji u Donjeckoj regiji, središnjoj točki ukrajinske bojišnice, rekli su da su tri osobe poginule u dva bombaška napada u gradu Slovjansku. Petero osoba je ozlijeđeno.

Slovjansk je dio "pojasa tvrđava" koji snažno brani vojska i smatra se ključnim za suzbijanje spore ruske ofenzive u Donjecku.

vezane vijesti

U jugoistočnom ukrajinskom gradu Zaporožju, nacionalna policija izjavila je da je val desetaka dronova ubio jednu osobu u automobilu i ozlijedio sedam drugih. Slike objavljene na internetu prikazuju plamen unutar zgrade i na krovu te barem jednu fasadu sravnjenu s ruševinama.

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Darya NAZAROVA / AFP

Regionalni guverner Ivan Fedorov rekao je da je bilo pet napada na grad. Rekao je da je požar izbio u stambenom objektu i trgovačkom centru, a oštećena je i obrazovna ustanova. 

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća. Rusija i Ukrajina negiraju namjerno ciljanje civila u ratu koji je započeo ruskom invazijom na Ukrajinu 2022. godine.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Pod uvjetom za rusi prodaju

Pod uvjetom za rusi prodaju

MOL korak bliže preuzimanju NIS-a: Potpisan ključni ugovor sa Srbijom
nove sankcije?

nove sankcije?

Zelenski otkrio: Čelnici G7 složni - Rusija ne pobjeđuje u ratu
dezinformacijski rat

dezinformacijski rat

Jesu li Rusi podvalili lažnog Hitlera na stadionu u Houstonu?

najpopularnije

Još vijesti