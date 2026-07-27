PRIVEDENO DVOJE OSUMNJIČENIH

Napad na festivalu u Seattleu: Dvoje mrtvih, među ozlijeđenima dvogodišnje dijete

L. Š.

27.07.2026 u 07:41

Napad u Seattleu
Napad u Seattleu Izvor: Profimedia / Autor: David Ryder / Getty images / Profimedia
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Dvije osobe poginule su, a najmanje pet ih je ozlijeđeno u pucnjavi koja se dogodila u Seattle Centeru tijekom popularnog festivala hrane 'Bite of Seattle', priopćila je lokalna vatrogasna služba

Među ozlijeđenima je i dvogodišnji dječak koji je prevezen u bolnicu i nalazi se u stabilnom stanju, kao i 56-godišnja žena koja je zadobila teške ozljede, piše BBC. Još jedna osoba lakše je ozlijeđena, ali je odbila bolničko liječenje. Vatrogasna služba zasad nije objavila dodatne pojedinosti o ozljedama ostalih stradalih.

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Nakon pucnjave privedeno je dvoje osumnjičenih, objavila je gradonačelnica Seattlea Katie Wilson. 'Želim zahvaliti policajcima iz Seattlea koji su brzo reagirali i priveli dvoje osumnjičenih', poručila je u priopćenju. Dodatne informacije o identitetu osumnjičenih ni okolnostima pucnjave zasad nisu objavljene. Wilson je napad osudila nazvavši ga 'činom strašnog nasilja'.

'Obitelji pogođene ovom tragedijom proživljavaju najgori trenutak u svojim životima, a cijela zajednica pokušava shvatiti kako je okupljanje posvećeno kulturi, povezivanju i radosti završilo pucnjavom', poručila je. 'Večeras su naše misli uz one koji su izgubili život, uz ozlijeđene koji se bore za oporavak i njihove obitelji', dodala je. 'Seattle tuguje s vama i bit ćemo uz vas u teškim danima koji slijede.'

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