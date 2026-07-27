Napad na festivalu u Seattleu: Dvoje mrtvih, među ozlijeđenima dvogodišnje dijete

Dvije osobe poginule su, a najmanje pet ih je ozlijeđeno u pucnjavi koja se dogodila u Seattle Centeru tijekom popularnog festivala hrane 'Bite of Seattle', priopćila je lokalna vatrogasna služba

Među ozlijeđenima je i dvogodišnji dječak koji je prevezen u bolnicu i nalazi se u stabilnom stanju, kao i 56-godišnja žena koja je zadobila teške ozljede, piše BBC. Još jedna osoba lakše je ozlijeđena, ali je odbila bolničko liječenje. Vatrogasna služba zasad nije objavila dodatne pojedinosti o ozljedama ostalih stradalih.

Nakon pucnjave privedeno je dvoje osumnjičenih, objavila je gradonačelnica Seattlea Katie Wilson. 'Želim zahvaliti policajcima iz Seattlea koji su brzo reagirali i priveli dvoje osumnjičenih', poručila je u priopćenju. Dodatne informacije o identitetu osumnjičenih ni okolnostima pucnjave zasad nisu objavljene. Wilson je napad osudila nazvavši ga 'činom strašnog nasilja'.

BREAKING: Several people shot at Seattle Center in Washington state - police pic.twitter.com/crktNN4hxz — BNO News (@BNONews) July 27, 2026