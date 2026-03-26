Rusija poslala poruku Britaniji: Odgovorit će 'asimetričnim mjerama'

Britanski plan o zadržavanju ruskih plovila je neprijateljski te će Moskva odgovoriti političkim, pravnim i 'asimetričnim' mjerama, priopćilo je rusko veleposlanstvo u Ujedinjenom Kraljevstvu, u izjavi koju prenosi ruska državna novinska agencija TASS.
Britanski premijer Keir Starmer rekao je ranije da je odobrio da se vojska ukrca i zaplijeni ruske brodove u britanskim vodama kako bi onesposobila mrežu brodova za koje vlada tvrdi da omogućuju Moskvi da izvozi naftu unatoč zapadnim sankcijama.
U ruskom priopćenju navodi se da je Starmerova izjava 'još jedan duboko neprijateljski korak usmjeren prema Rusiji.'
'Nesmotrene izjave o namjerama da se napadaju ruski trgovinski brodovi izravno pokazuju namjeru za eskalacijom već napete situacije u području sigurnosti i međunarodne trgovine', navodi se.
'Takve akcije imaju posljedice. Navigacija postaje nesigurna u britanskim vodama, gdje bilo koje plovilo može biti predmetom piratske zapljene. Rusija će koristiti političke, pravne i druge alate koje joj stoje na raspolaganju, uključujući i asimetrične, da zaštiti svoje interese.'
Druge europske nacije također su pojačale napore da ometu takozvanu flotu tankera iz sjene koje Moskva koristi da financira svoj četverogodišnji rat protiv Ukrajine.