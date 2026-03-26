Rusija poslala poruku Britaniji: Odgovorit će 'asimetričnim mjerama'

Britanski premijer Keir Starmer rekao je ranije da je odobrio da se vojska ukrca i zaplijeni ruske brodove u britanskim vodama kako bi onesposobila mrežu brodova za koje vlada tvrdi da omogućuju Moskvi da izvozi naftu unatoč zapadnim sankcijama.

U ruskom priopćenju navodi se da je Starmerova izjava 'još jedan duboko neprijateljski korak usmjeren prema Rusiji.'

'Nesmotrene izjave o namjerama da se napadaju ruski trgovinski brodovi izravno pokazuju namjeru za eskalacijom već napete situacije u području sigurnosti i međunarodne trgovine', navodi se.